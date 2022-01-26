Публицист Тулин: Фильмы США, прославляющие Сталина, его репрессии, советский народ и его армию

В этом году исполняется 80 лет с начала Сталинградской битвы. Про нее американский генерал Брехон Берк Сомервелл сказал:

«Я могу описать Россию одним словом. Оно символизирует героизм, высшее самопожертвование, преданность, самые благородные качества, которыми может обладать человек. Это слово — Сталинград».

Про эти слова узнали миллионы американцев, так как они были в последнем кадре фильма «Мальчик из Сталинграда», повествующего о героической деятельности советского детского партизанского отряда. А всего фильмов о Великой Отечественной войне в США в 1943–1945 гг. было снято семь. Они ярко контрастируют с теми фильмами, которые снимались в США об СССР до и после этого.

«Ниночка»

Постер к фильму «Ниночка» /

Впервые американский кинематограф отобразил жизнь в СССР в 1939 году, когда был снят фильм «Ниночка», где главную роль сыграла звезда мирового кино Грета Гарбо.

По сюжету фильма в Париж приезжают почему-то сразу три представителя наркомата внешней торговли с «типичными» русскими фамилиями — Иранов, Бульянов и Копальский. Целью их приезда была продажа драгоценностей, конфискованных большевиками у великой княгини Сваны.

Они по очереди заходят в вестибюль дорогого парижского отеля и, выйдя снова на улицу, приходят к общему выводу:

«Такой красоты в России нет!»

Они решают остановиться в этом отеле и снять в нем королевские апартаменты под предлогом того, что только в них есть такой большой сейф, куда может влезть чемодан с драгоценностями. Официант в отеле слышит их телефонный разговор с ювелиром и сообщает о прибытии драгоценностей княгине Сване, живущей в эмиграции в Париже. Она просит своего любовника графа Леона д’Альгу (его роль играет обладатель двух звезд на Голливудской аллее славы Мелвин Дуглас) попытаться вернуть ей драгоценности, так как ее адвокат ей сообщил, что Франция признала СССР и ради ее драгоценностей портить отношения с этой страной не будет.

кадр из фильма «Ниночка» /

Граф сообщает троице русских, что княгиня подала иск в суд, а затем приглашает их на обед за его счет. И они начинают кутить. От их имени граф отправляет телеграмму их шефу — комиссару Разинину, о котором они говорят, что он посылает людей в Сибирь. В телеграмме содержится предложение поделить драгоценности поровну, а иначе суд отберет все. В ответ приходит телеграмма о том, что все полномочия Иранова, Бульянова и Копальского передаются приезжающему новому представителю наркомата.

Троица переселяется в самую маленькую комнату. На вокзале они встречают нового представителя — Нину Якушеву. Она отказывается отдать свой чемодан носильщику, заявив, что носить чужие вещи — это социальная несправедливость, а затем рассказывает о новостях СССР и сообщает:

«Последние массовые политические процессы прошли с большим успехом. Русских стало меньше, но они стали лучше».

Придя в королевские апартаменты она спрашивает:

«Какой угол мой?»

Ей отвечают, что здесь углы не сдают. Узнав, что номер стоит 2000 франков, Нина Якушева возмущенно говорит, что столько стоит и корова. По ее словам, если она проживет тут неделю, то оставит родину без целого стада. Она достает из своего чемодана портрет вождя мирового пролетариата и говорит:

«Мне стыдно ставить фотографию [Владимира] Ленина в такой комнате!»

Затем на улице Нина Якушева случайно знакомится с графом Леоном д’Альгу. Узнав, что она из СССР, он восклицает:

«Я уже 15 лет восхищаюсь вашей пятилеткой!»

После этого они посещают Эйфелеву башню, где Нина Якушева спрашивает у контролера площадь и глубину залегания фундамента башни и получает ответ, что боятся не нужно — башня не упадет. Они подымаются наверх и смотрят на ночной Париж. Граф спрашивает о впечатлении и получает ответ:

«Я не отрицаю красоту этого обреченного мира, но считаю это бессмысленной тратой электричества».

Граф приглашает свою новую знакомую к себе домой, где она здоровается за руку с его слугой и говорит:

«Вы скоро будете свободны, товарищ!»

После того как граф не смог ответить на вопросы о своей профессии и о том, что он сделал для человечества, Нина Якушева произносит:

«Таких, как вы, у нас нет. Именно поэтому я верю в будущее нашей страны».

После телефонного звонка Бульянова, когда граф попытался записать по буквам фамилию нового представителя из Москвы, они поняли, что связаны делом вокруг драгоценностей, и Нина Якушева покидает дом графа.

В отеле, увидев за окном ласточку, она сообщает троим своим соотечественникам:

«Мне всегда было больно от того, что каждую зиму ласточки улетают от нас к капиталистам».

Позже она восстанавливает отношения с графом, и они вместе посещают ресторан, где Нина Якушева впервые в жизни пробует шампанское. Там их застает великая княгиня Свана и устраивает сцену ревности. После этого Нина Якушева напивается, графа просят забрать ее из женского туалета, так как она там занимается коммунистической пропагандой. Граф говорит, что не может посетить женский туалет, но его заставляют.

Граф привозит пьяную Нину Якушеву в ее королевские апартаменты, где она открывает сейф и примеряет брильянтовую диадему, после чего засыпает. Проснувшись, она обнаруживает пропажу всех драгоценностей. Вскоре к ней приходит великая княгиня и сообщает, что драгоценности у нее, но она готова их вернуть, если Нина Якушева оставит графа в покое и вернется в СССР. Советский представитель принимает ее предложение и возвращается домой. Граф пытается поехать к ней, но ему отказывают в визе из-за дворянского происхождения. Пока он общается с сотрудником советского посольства, у того звонит телефон. Он говорит в трубку:

«Нет, я не Корчагин. Он работал здесь, но его отозвали обратно в СССР. Подробности можете узнать у его вдовы».

Дальше действие фильма происходит в Москве, где идет первомайская демонстрация со множеством портретов Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Кроме того, у части демонстрантов портреты вождя мирового пролетариата приколоты на груди.

В одной из колонн в одинаковой форме марширует и Нина Якушева. Затем выясняется, что ответственный работник наркомата внешней торговли живет в коммуналке, через ее комнату остальные жильцы ходят в туалет. С ней в комнате живут вагоновожатая и виолончелистка, которая просит у Нины одолжить ей на время медового месяца нижнее белье, которое она привезла из Парижа. Нина дарит его ей и сообщает, что всю одежду, которую она купила в Париже, там и оставила, так как привозить ее в СССР опасно.

К ней в гости приходят Иранов, Бульянов и Копальский, чтобы поесть омлет. При этом каждый приносит яйцо с собой. Кругом нищета.

Комиссар Разинин вызывает Нину и сообщает ей, что Иранов, Бульянов и Копальский были отправлены в Константинополь продавать шубы, но до сих пор не продали ни одной. Поступило сообщение, что они напились, выбросили в окно ковер из номера и долго возмущались перед администрацией отеля тем, что он не летает. Разинин приказывает Нине ехать в Константинополь и решить проблему.

Там она узнает, что трое ее коллег решили не возвращаться в СССР и открыли русский ресторан. Ее встречает граф Леон д’Альгу, который предлагает ей тоже остаться в эмиграции, она соглашается.

Фильм «Ниночка» получил четыре номинации на премию «Оскар», вошел в десятку лучших фильмов года и был включен в Национальный реестр фильмов США. Его успех способствовал снятию нового фильма на ту же тематику.

«Товарищ Икс»

Постер к фильму «Товарищ Икс» /

В декабре 1940 года выходит фильм «Товарищ Икс», где все действие, кроме последних кадров, происходит в СССР. В главных ролях звезды американского кино — Хеди Ламарр и Кларк Гейбл, которого еще при жизни называли королем Голливуда.

Начинается фильм с эпиграфа:

«Россия — это сказочная страна степей, самоваров и шпионов. Страна бород, медведей, бомб и борща. Здесь может произойти все что угодно. И, как правило, оно и происходит».

Затем следует сцена сбора иностранных журналистов в Кремле. Журналистка Джейн Вильсон шутит, что, очевидно, им прикажут надеть повязки на глаза и ходить с собакой-поводырем, чтобы скрыть правду. Однако ее коллега говорит, что степенью свободы слова в СССР доволен, но выясняется, что он из Третьего рейха.

Затем появляется глава тайной полиции — комиссар Васильев, так он сам себя называет. Хотя с 1934 года существует НКВД, в фильме, где действие происходит в 1940 году, постоянно говорят невозможное в советских условиях сочетание «тайная полиция» и только три раза — «ГПУ».

Васильев заявляет, что он лично будет заниматься цензурой над зарубежной прессой. Он сообщает, что среди иностранных журналистов есть кто-то, скрывающийся под псевдонимом «Товарищ Икс», который «бросает вызов советской цензуре, отправляет в обход ее свои лживые статьи, фотографирует в запрещенных местах, а его злобные пасквили все еще печатаются по всему миру». Он объявляет, что такая ситуация недопустима, и сообщает:

«Пока мы не найдем Товарища Икс, каждый представитель иностранной прессы объявляется врагом советского правительства. Вам не позволено покидать Москву и вообще — ничего не позволено. Все телефонные звонки будут прослушиваться».

Васильеву приносят записку, и он спрашивает, почему отсутствует американский корреспондент Мак-Кинли Томпсон. Вильсон сообщает, что он в Кулькино, и читает его телеграмму оттуда:

«Побеждаю на две бутылки водки советских офицеров в соревновании «Кто больше выпьет». Для победного возвращения в Москву прошу выслать деньги и большой мешок льда».

На следующих кадрах мы видим главного героя — Мак-Кинли Томпсона, который приезжает к московскому отелю в кабине машины, перевозящей свиней. Он дает шоферу деньги и просит обойтись без поцелуев, но тот все равно лезет к нему с благодарностью. У работника отеля Вани он с удивлением узнает, что уже пятница, и связывает это с тем, что водка была очень крепкой. От него же он узнает новости:

«Есть плохие, есть — хорошие. Украли все полотенца, но воды не было и они никому и не понадобились. Так что все сбалансировано».

Они приходят к управляющему отелем Баранову, к которому в этот момент подбегает толстая женщина и возмущенно начинает кричать, что у нее из номера украли кровать. Управляющий ей отвечает:

«Сядьте в сторонке и успокойтесь. Мы займемся этим делом. Возможно, даже не придется вас арестовывать».

Она сразу замолкает. Позже ей приносят детскую кровать.

Баранов сообщает Томпсону, что в номере, где он жил, теперь поселился немецкий журналист фон Хофер. Томпсон говорит, что они родственники и с удовольствием поживут вместе.

Томпсон и Ваня поднимаются в номер по лестнице, так как, по словам работника отеля, лифт не работает уже восемь часов из-за того, что не могут найти инженера. Ваня думает, что он в лифте.

В номере американец выгоняет немца, разбив графин выстрелом из пистолета. Получается, что не такая уж и тоталитарная страна СССР, если там иностранцам разрешают носить оружие.

Немец обещает пожаловаться сначала управляющему, потом — в немецкое посольство и, наконец, в Кремль. Он покидает номер, громко хлопнув дверью. От этого она слетает с петель и падает на пол. Томпсон произносит:

«Как приятно снова почувствовать себя дома!»

Затем снимает пиджак, отдает его Ване и просит его постирать, погладить и обезопасить от вшей. Томпсон принимает к себе на работу секретаршу фон Хофера Ольгу, предложив ей более высокую зарплату.

В номер приходит Джейн Вильсон, рассказывает о происшедшем в Кремле и добавляет, что это место — «крысиная ловушка, полная напыщенных бюрократов, обманывающих свой народ».

«Когда-нибудь люди поумнеют и разнесут его по кирпичику», — кидает она.

Эти слова слышит работник гостиницы, который принес в номер заказанные Томпсоном бутылки водки и бренди с двумя солеными огурцами. Он говорит Томпсону, что с него 230 рублей. На его замечание, что заказ стоит 30 рублей, объясняет, что остальная сумма — для него, чтобы он не сообщил тайной полиции то, что только что услышал. Томпсон дает ему деньги и говорит:

«Мне повезло, что ты не можешь читать мои мысли, а то бы ты стал миллионером!»

Неожиданно в номер врываются фон Хофер и Баранов, который кричит, что Томпсон его обманул и они с фон Хофером не родственники. В этот момент звонит телефон. Это Ваня просит Томпсона о встрече, но тот имитирует разговор с американским посольством, из которого ему якобы сообщают, что Германия объявила войну СССР и 10 немецких немецких танковых дивизий вторглись на Украину.

«Вон отсюда, немецкая свинья!» — кричит внезапно Баранов и вышвыривает фон Хофера из номера.

Томпсон идет на Капульское кладбище, где хоронят начальника управления печати Молкова, который официально погиб в дорожном происшествии. По словам же Джейн Вильсон, он был убит комиссаром Васильевым. Последний произносит над могилой Молкова речь, всячески восхваляя его, а потом достает платок, вытирает якобы выступившие на глазах слезы, а затем сморкается в него.

В это время мимо проходит похоронная процессия, несущая гроб. Неожиданно он открывается и лежащий там человек стреляет в Васильева, но не убивает его, а только ранит в руку. После этого покушавшийся и его окружение убегают, но Томпсон успевает сделать его фото.

Вернувшись в свой номер Томпсон проявляет фото и замечает, что Ольга следит за ним. Он предлагает ей попробовать американский борщ. Для его приготовления он смешивает водку с бренди и добавляет туда огурцы. Опьянев, Ольга пытается приставать к Томпсону, заявляя:

«Америка лучше всех, но Россия лучше, потому что у нее есть душа. В чем эта душа, спросите вы у меня. В страданиях и красоте. Вам этого не понять — вы не страдали».

Потом поет на русском языке песню про отравившуюся Марусю и засыпает. Томпсон пишет шифровку. Становится ясно, что он и есть Товарищ Икс, а также то, что действие происходит 26 июля 1940 года.

Приходит Ваня, приносит пиджак и переносит спящую Ольгу в ванную. После этого он сообщает Томпсону, что она шпионка. Он ему отвечает:

«Да, я знаю — тут все шпионы. Вот почему мне нравишься ты, Ваня. Ты слишком глуп, чтобы быть шпионом».

Неожиданно Ваня сообщает, что его дочери Голубке грозит страшная опасность из-за того, что она коммунистка. Томпсон удивленно восклицает:

«Да что ты! Я думал, что в России это разрешено!»

Ваня разъясняет:

«Это худшее, что может быть! Сначала коммунисты были популярны, они убивали всех. Но теперь в России двоякая ситуация. У коммунистов есть свои идеалы, но они поняли, что нельзя управлять страной, где у каждого свои идеалы. И что с ними стало? Коммунистов уничтожают во имя победы коммунизма. Моя дочь не хочет отрекаться от своих идеалов. Она может умереть в любой день. И ее идеалы вместе с ней».

Томпсон успокаивает Ваню:

«В России еще осталось много народа, которого не расстреляли».

«Но не моя Голубка! Как только ее начнут допрашивать, она начнет произносить речи и ее расстреляют!» — возражает тот.

После этого Ваня требует от Томпсона увезти его дочь за границу при помощи фиктивного брака, а в случае отказа обещает сообщить в тайную полицию, что Томпсон и есть Товарищ Икс, и представить ей доказательства в виде фотоаппарата, замаскированного под радиоприемник, и платка с прорезями, наложив который на текст, можно прочитать тайное сообщение. После того как Ваня отказывается от денег и сообщает, что есть Митька, который пойдет в тайную полицию с платком, если он ему не позвонит, Томпсон вынужден согласиться. Ваня сообщает ему, что его дочь не хочет бежать за границу и что она работает вагоновожатой.

Вечером Ваня показывает Томпсону трамвай, которым управляет его дочь. Трамвай переполнен, а один из пассажиров везет в нем козу. При знакомстве дочь Вани сообщает Томпсону, что ее сейчас зовут Теодор. В СССР трамваи могут водить только мужчины, поэтому рабочий совет дал ей это имя. Томпсон выражает радость от того, что ей, по крайней мере, не налепили бороду. Затем он сообщает, что скоро распрощается с Россией, которая для него как любимая женщина.

Узнав, что он американец, вагоновожатая говорит:

«Я читала в «Правде», что прошлой зимой в США умерли от голода 10 миллионов человек и некому было даже похоронить их!»

Томпсон говорит, что в его стране людей не хоронят, а сжигают и что он в ужасе от того, что приходится возвращаться в страну воров, но дочь Вани пытается его успокоить, сообщая, что в США скоро будет революция. Томпсон возражает ей:

«Нельзя устроить революцию у тех, кто верит в хот-доги и буги-вуги».

кадр из фильма «Товарищ Икс» /

Когда они приезжают на конечную остановку и ждут некого Бубрика, который должен отогнать трамвай в депо, Томпсон предлагает своей собеседнице уехать с ним в США и вместе попытаться отвлечь народ от буги-вуги и сделать революцию. Она отвечает, что хотела бы помочь Америке, но не может бросить Россию. На это Томпсон говорит, что дажебросил Россию. На возражение, что автор «Капитала» никогда не был в России, Томпсон отвечает, что она лучше немецкого философа, так как красивее и может с помощью этого добиться больших успехов, чем вагон агитаторов. Голубка сообщает новому знакомому, что он единственный встреченный ею американец, у которого есть душа, и целует его. После этого дает согласие на поездку в Штаты.

Появляется Бубрик и уезжает с трамваем, а Томпсону Голубка объясняет, что они на этом транспорте поехать не могут, так как это будет считаться взяткой. Семь миль до города им надо идти пешком.

По дороге дочь Вани успевает пересказать Томпсону содержание 13 глав книги Базарова «Железный закон перепроизводства». Они доходят до общежития, где живут вагоновожатые, но там Голубка захлопывает перед ним дверь, пояснив, что поедет с ним только после того, как наведет о нем справки.

Томпсон возвращается в отель, чтобы забрать вещи и уехать из страны в одиночку. Там его ждет Ваня, который сообщает, что без его дочери он живым из России не выберется. К счастью, в эту минуту в номер с чемоданом входит Голубка, которая сообщает, что товарищ Бастаков, которого она любит больше всего на свете, подтвердил, что Томпсон в порядке, и она едет с ним в США. По ее словам, единственный способ выбраться из СССР — это заключить брак с иностранцем.

Она и Томпсоном отправляются в загс, который, по словам ее отца, работает до часу ночи. При этом ночью желающих жениться якобы больше, чем днем.

Загс в фильме — очень интересный. Там каждому регистрирующемуся выдают открытку. Если он потом решит развестись, то должен просто вернуть этот презент. Пока они стояли в очереди, дочь Вани сообщила Томпсону о том, что уже была два раза замужем. Первый муж был недостаточно идейным — товарищ Бастаков его забраковал, а у «второго мужа на груди был выколот портрет царя».

«Сейчас он в тюрьме на Лубянке, так что все закончилось хорошо», — «успокоила» она американца.

Сначала их брак не хотят регистрировать, так как у невесты мужское имя Теодор, а такие браки запрещены. Тогда она говорит:

«Возьму имя Лиза Венечка. Она умерла под пытками меньшевиков, они жгли ей ноги. Надеюсь, что я буду достойна ее!»

Брак регистрируют, и Томпсон удивляется, что все так просто и бесплатно.

Они возвращаются в номер отеля, чтобы поспать перед вылетом, но новоиспеченная Лиза обнаруживает в кровати спящую секретаршу Ольгу и начинает драку с ней. Внезапно драка прекращается, она говорит Томпсону:

«Познакомься, это Ольга Миланова. Она мой сержант. Мы вместе состоим в женской парашютно-десантной дивизии. У нее восемь медалей за прыжки. И скоро будет еще одна».

Затем она говорит Ольге, что они поженились час назад и сегодня уезжают в Америку с секретным заданием для агитации и саботажа. Уходя, Ольга желает им удачи и, вскинув руку со сжатым кулаком вверх, выкрикивает:

«Да здравствует Сталин!»

«Сталин навсегда!» — отзывает Лиза, повторив ее жест.

Когда Лиза переодевается ко сну, Томпсон видит в ее раскрытом чемодане фотографию человека, стрелявшего в комиссара Васильева на Капульском кладбище. От Лизы он узнает, что это Бастаков, а также его адрес.

Он собирается идти к нему, но тут приходит Джейн Вильсон, которая узнала, что Томпсон уезжает из СССР и хочет с ним передать информацию о покушении на Капульском кладбище. Томпсон знакомит ее со своей женой, которая сообщает Вильсон, что они недавно знакомы с Томпсоном, но у них общие идеалы. Тогда Вильсон произносит:

«Я не расскажу невесте, какой ты негодяй, — пусть она все узнает сама. Вы же не против, если ваш муж поможет мне, правда? Особенно, если он сделает что-то такое, что поможет сорвать маску с этих лживых Советов. Я прошу Мака помочь не только потому, что мы старые друзья, но и потому, что у нас общие идеалы — мы всей душой ненавидим Россию».

Пытаясь спасти положение, Томпсон уверяет жену, что любит Россию, отчего Вильсон начинает смеяться. Тогда он говорит, что Вильсон влюбилась в него, поэтому пытается доказать, что он не коммунист. Услышав, что Томпсон называет себя коммунистом, Вильсон начинает смеяться еще громче и уходит, сказав, что в жизни не слышала такой чудовищной лжи.

Лиза заявляет, что Томпсон организовал капиталистический заговор с целью ее похищения, грозит отправить его к предыдущему мужу на Лубянку и звонит в ГПУ. Томпсон отбирает у нее телефон и пытается ее связать, зажимая ей рот. Неожиданно в номер врываются сотрудники тайной полиции, которые говорят, что комиссар Васильев хочет видеть Томпсона, а заодно забирают и его жену.

Комиссар Васильев показывает Томпсону и фон Хоферу фотоаппарат, замаскированный под радиоприемник, и сообщает, что Товарищ Икс разоблачен и это найдено у него. Конвой вводит Ваню, который заявляет, что он и есть Товарищ Икс.

Томпсон пытается спасти Ваню, говоря, что он самый глупый из всех работников гостиницы, поэтому не мог иметь ту информацию, которую тайно отправляли на Запад. Тогда Ваня рассказывает, что платок, в который был завернут радиоприемник, — средство для чтения шифрованных сообщений, а также проговаривается, что Томпсон — муж его дочери. Васильев решает проверить информацию о шифрованных сообщениях в статьях Томпсона, а пока приказывает держать его в камере вместе с женой и Ваней.

Вскоре к ним в камеру сажают толпу народа. Лиза знает многих из них, так как это сторонники Бастакова. Всю ночь они поют песни и декламируют стихи. Время от времени дверь камеры открывается, выкрикивают фамилии и очередная пятерка арестованных уходит на расстрел. Слышны звуки выстрелов. Томпсон просит охранника сообщить шефу тайной полиции, что у него есть фотография покушавшегося на него, и снова просит его принять.

Томпсона вводят в тот же кабинет, но, к его изумлению, там сидит не Васильев, а Бастаков. Он спрашивает у Бастакова, почему всю ночь расстреливают его сторонников. Тот отвечает:

«Когда я принял пост начальника тайной полиции, мне пришлось убедить правительство в своей искренности. И что может быть более убедительным, чем ликвидация моих собственных последователей?»

Про своего предшественника он сообщает, что Васильев попал в дорожное происшествие и уже не выздоровеет, так как получил двустороннее воспаление легких.

Томпсон показывает фотографию с места покушения и сообщает, что ее негатив спрятан в тайнике в гостинице. Они договариваются, что Бастаков выпустит на свободу Томпсона, его жену и ее отца, а он отдаст негатив. Для поездки в гостиницу Томпсону вызывают такси, а когда конвой приводит туда Лизу и Ваню, последний удивленно спрашивает:

«Нас что расстреляют не в Кремле, а прямо на улице?»

В такси Томпсон сообщает жене, что ее друзья были расстреляны по приказу Бастакова. Она ему не верит, но он предлагает ей спросить у шофера такси, кто новый начальник ГПУ. Она убеждается в его правоте. Ваня говорит:

«Все любят Бастакова. Бастаков убил всех. Все сбалансировано».

Томпсон ударяет шофера по голове, выбрасывает его из машины и садится за руль. Он сообщает, что за ними едет машина с сотрудниками ГПУ. Как только они увидят, что такси едет не в гостиницу, то сразу откроют огонь. Так и произошло.

Тем не менее они смогли доехать до железнодорожной станции и спрятаться там в стоящем на платформе танке. По железной дороге они приезжают в воинскую часть. Там бойцы залезают в танки по три человека. Томпсон и Ваня бьют по голове и связывают залезающих к ним танкистов. Лиза сообщает, что может управлять танком, так как ее этому учили в вечерней школе. Они едут, а множество советских танков двигаются за ними.

Беглецы думают, что они их преследуют, но вскоре узнают, что они в танке генерала, командующего учениями и все танки повторяют его движения. В результате танки спускаются с почти отвесного обрыва. После того как от захваченного генерала узнают, что рядом пограничная с Румынией река Днестр, они форсируют ее. Ваня по рации от имени генерала приказывает всем советским танкам вернуться в СССР и ждать, а их танк углубляется в Румынию. Томпсон предлагает сдаться румынской армии, а потом потребовать вызвать американского консула.

Однако румынские войска, увидев советский танк, разбегаются во все стороны, бросая винтовки и минометы, многие поднимают руки вверх. Томпсон произносит:

«Чтобы им сдаться, надо вначале их догнать».

Так в американском кино показано вхождение Молдавии в состав СССР в 1940 году. На последних кадрах все трое присутствуют на стадионе на матче по американскому футболу. Томпсон сообщает Ване, что команда желтых победила красных, а тот кричит:

«Контрреволюция!»

«Миссия в Москву»

Постер к фильму «Миссия в Москву» /

Как видите, в первых американских фильмах об СССР он представлен примитивной кровавой диктатурой с убогим и нищим населением. Однако в декабре 1941 года гитлеровская Германия объявила войну США и наши страны стали союзниками. В связи с этим идеологическая направленность американской кинематографии оборачивается на 180 градусов и снимаются семь фильмов, которые по степени восхваления СССР превосходят любые сталинские пропагандистские картины, а фильмы «Ниночка» и «Товарищ Икс» изъяты из американского кинопроката.

Первым и самым известным из коммунистической семерки фильмов Голливуда стал «Миссия в Москву». Он стал экранизацией одноименной книги Джозефа Дэвиса, который был в 1936–1938 годах послом США В СССР.

Джозефа Дэвиса в фильме играет известный американский актер Уолтер Хьюстон, но неотъемлемой частью фильма стало видеообращение самого автора книги в его первых кадрах. Он говорит:

«Было столько предрассудков и непонимания относительно Советского Союза, которые и я частично разделял. И я чувствую, что это мой долг — рассказать правду о нем, как я его видел, чего бы это ни стоило. Будучи в России, я испытывал высокое уважение к единству и честности советских лидеров. Я уважал честность их убеждений, а они уважали мои. Я также вернулся с убеждением, что советские люди преданы идеям мира и что они и их лидеры хотят жить с хорошими соседями в мире без войны».

Дальше показано, как президент США Франклин Делано Рузвельт предлагает Дэвису стать послом в СССР и выяснить, что из себя представляет эта страна и ее армия. По пути в Москву он посещает Третий рейх, где, увидев марширующих и поющих членов гитлерюгенда, сразу заявляет:

«Нацисты превратили детей в машины!»

Через Польшу он приезжает на советскую пограничную железнодорожную станцию, где его встречают сотрудники американского посольства и майор Каменев в буденовке, который непонятно где служит — в армии или НКВД. Для приветствия посла США выстроен почетный караул красноармейцев. Пройдя перед их строем, Дэвис говорит американскому военному атташе, что солдаты прекрасно выглядят. Тот ему отвечает, что они еще и прекрасные бойцы.

Новый посол США сообщает, что с утра ел только яйца, и майор ведет его в вокзальный буфет, где он вместе с женой и дочерью стоя едят пескарей из Волги, ветчину и пирожки. Шофер посла спрашивает у носильщика о том, где тут можно найти икру. Он отвечает, что она уже внутри хлеба, который он ест. Шофер видит девушку в кабине паровоза и восхищается тем, что в России машинистам разрешают брать с собой подружек. Носильщик ему сообщает, что девушка и есть машинист.

В Кремле нового посла США представляют Михаилу Ивановичу Калинину, которого называют президентом СССР, хотя в 1936 году он был председателем ЦИК СССР. Калинин в свою очередь знакомит Дэвиса с первым заместителем комиссара по иностранным делам Николаем Крестинским и с непонятно зачем присутствующим на этой церемонии прокурором СССР Андреем Вышинским. Ему Дэвис говорит, что в Америке много слышали о его работе в области юриспруденции, а также сообщает, что восхищен и наркомом иностранных дел Максимом Литвиновым. Затем Калинин приглашает Дэвиса в свой кабинет, где во время беседы сообщает:

«Американские сигареты — мой любимый порок».

Потом показана встреча Дэвиса в английском посольстве с послами Великобритании, Франции и Польши. Последний крайне негативно относится к СССР. Он произносит:

«У русских полно отличных планов, но никаких результатов».

«Мы (поляки. — Прим. ФАН) — приемные дети Сталина», — продолжает он.

«У нас есть поговорка: «Русский — это неограненный поляк», — кидает польский посол вдогонку.

Далее показано путешествие Дэвиса по СССР. Он отмечает, что организовать его по выбранному американцем маршруту максимально помог премьер (на самом деле председатель Совета народных комиссаров СССР) Вячеслав Молотов и не приставил к нему никакого официального сопровождения.

Дэвис посещает Харьковский тракторный завод и узнает, что на нем работают 12 тысяч работников, которые производят в год 37 тысяч тракторов. На этом современном заводе в основном установлено американское оборудование. В конструкторском бюро завода ему показывают модель трактора, у которого при необходимости меняют верхнюю часть, и он превращается в танк «Сталинец». На самом деле такие трактора никогда не производили. Он делает вывод:

«Факты и цифры экономического подъема русских поражают, учитывая, что нация практически за одну ночь рванула из средневековья к прогрессу».

Потом посол США посещает маневры советских войск и дает им такую оценку:

«Даже для гражданского наблюдателя эти силы выглядят впечатляюще. Армия на колесах и на крыльях. По моему мнению, ее сильно недооценивают другие державы».

При этом на экране едет танк Т-34, который в то время еще не был создан.

кадр из фильма «Миссия в Москву» /

Далее Дэвис восхищается Днепрогэс — самым большим источником гидроэнергии в мире. Он посещает и находящийся здесь же сталелитейный завод, где узнает, что его директор был год в Детройте и Питсбурге и сумел объединить на своем заводе лучшее, что он видел в США.

Потом он посещает нефтяные месторождения в Баку. Местный работник сообщает ему, что советское правительство создает нефтяные резервы на случай войны. В связи с этим Дэвис информирует, что в СССР каждый завод и каждая отрасль готовы к переходу на военные рельсы.

На авиационном заводе он встречает работающего там американского инженера, который, по его словам, мечтает о хот-доге и готов отдать за него целую машину икры. Затем он говорит:

«Многое здесь мне нравится. Русские — хорошие люди и хорошие работники. Большинство из них. Но здесь всегда есть небольшая группа людей, которая работает против остальных. Они или забывают повернуть коленвал, или открывают не тот клапан. У нас уходит порядка двух месяцев на ремонт повреждений. Производство идет насмарку. Насколько я слышал, этот саботаж происходит не только в самолетостроительной отрасли».

О наличии саботажников и вредителей американскому послу сообщает не какой-то чекист, а его соотечественник.

В Донбассе Дэвис говорит, что лично спустился в шахту и обнаружил, что 30% шахтеров — женщины. Позже, в годы войны, они действительно иногда работали в шахтах, но невозможно поверить, что такое было и до войны и в таком большом количестве. В Одессе он посещает машиностроительный завод, где в цеху висит плакат:

«Несчастные случаи — потеря времени, потеря времени — тормоз производства».

Рабочий сообщает послу, что с доходов, которые получает завод, они отдают государству только фиксированную часть, а остальное идет им в дополнение к зарплате. Если верить послу США, то хозрасчет появился в СССР не в 80-е, а в 30-е годы.

Потом он посещает колхоз в долине реки Днепр. Там сообщают, что люди оставляют себе всю сверхплановую прибыль. При этом на экране показывают, как собирают скошенное сено при помощи верблюдов.

По итогам поездки Дэвис делает вывод:

«Я убежден, что эта нация знает свою судьбу и готовится к любым возможным предстоящим событиям».

Дальше следует совершенно фантастическая сцена. Дэвис возвращается в Москву и встречается с Молотовым и Литвиновым. Он говорит им:

«Я поражен смелостью и воображением, стоящими за этим мощным индустриальным развитием. Нет другого такого эпизода во всемирной истории, когда бы было сделано так много за столь короткое время!»

Затем он спрашивает Молотова, почему на заводах оборудование не вмонтировано в бетон. Тот отвечает:

«Если нашей армии придется отступать, то цепочки обеспечения будут также перемещаться. Русский медведь устанавливает свою ловушку».

Как известно, тогда официальная пропаганда утверждала, что в случае войны Красная армия будет бить врага малой кровью на его территории. Об этом и был снят фильм «Если завтра война». В случае если бы Молотов допустил отступление нашей армии, да еще в беседе с послом США, это имело бы для него негативные последствия. С другой стороны — таким образом создатели фильма объяснили американцам причины отступления нашей армии в 1941-1942 — это ловушка для немцев.

Интересная сцена происходит в посольстве США. Один из сотрудников сообщает Дэвису, что в дипредставительстве Италии в Москве найдены подслушивающие устройства. Он предлагает начать их поиск и в здании американцев. Однако Дэвис запрещает делать это:

«Возможно у русских есть причины для установки подслушивающих устройств. Москва — магнит для иностранных агентов. Я никогда не говорил вне стен Кремля ничего такого, чего не мог бы сказать Сталину в лицо. Мы здесь гости советского правительства. Я склонен верить, что они доверяют Соединенным Штатам как другу, пока они не докажут обратное. Если есть микрофоны — пусть слушают. Так мы подружимся еще быстрее».

В это время жена посла посещает магазин под вывеской на русском языке «СССР. Производство туалетов». Однако там продают не унитазы,а парфюмерию и косметику, и находится он при соответствующей фабрике. Там ее встречает Полина Жемчужина — жена Молотова. Марджори Дэвис выражает свое восхищение тем, что имеется на витрине, говорит, что магазин ничем не уступает аналогичным в Нью-Йорке, и сообщает, что на Западе пишут, что в СССР не поощряют продажу предметов роскоши. На это Полина Жемчужина отвечает:

«Мы обнаружили, что женская красота не предмет роскоши».

Она называет себя комиссаром (на самом деле начальник управления) косметической промышленности и сообщает, что получила опыт в Париже. В конце встречи Жемчужина произносит:

«Может быть, однажды мы все будем говорить на одном языке».

Дочь американского посла Эмлин в это же время катается на санях с майором Каменевым. Они встречают большое подразделение красноармейцев, которые на лыжах спускаются с горы. Майор встречает своего знакомого, который рассказывает, что раньше служил в кавалерии, но туда не вернется, так как тут все значительно быстрее. После этого Эмлин Дэвис посещает каток, где народ массово танцует народные танцы под звуки оркестра, и она выражает желание им научиться. Там она случайно знакомиться с дочерью Литвинова — Татьяной. Это такая иллюстрация близости советской элиты к народу.

В честь посла США советское правительство дает бал. На нем маршал Михаил Тухачевский пытается ухаживать за Эмлин Дэвис и спрашивает, читала ли она Карла Маркса. Татьяна Литвинова говорит японскому послу, что она курсант резервных сил и каждую неделю прыгает с парашютом.

Литвинов знакомит Марджори Дэвис с Бухариным, Ягодой и Радеком, а потом говорит с ее мужем и сообщает:

«Не все наши враги находятся вне России. У них есть агенты среди нас, которые пытаются создать хаос и недоверие».

Крестинский отзывает Литвинова. Звонит Комодов — управляющий Марганцевым заводом в Харькове. Он на фоне огромного пожара, который можно увидеть из окна кабинета, сообщает, что на производстве был взрыв. Оно полностью разрушено, а сотни рабочих ночной смены погибли. Литвинов говорит, что это уже пятый случай в оборонной промышленности, а Крестинский высказывает предположение, что это мог быть несчастный случай.

В подобном случае к телефону логичнее было бы позвать не наркома иностранных дел Литвинова, а главу НКВД Генриха Ягоду, но ждать логики от американских фильмов — занятие бесполезное. Удивительно, но на балу присутствует и Иоахим фон Риббентроп, который в то время был послом Третьего рейха в Великобритании, а потом станет министром иностранных дел. Он объясняет свое появление тем, что у него дела в Москве, но он очень скучает по Лондону. Затем Риббентроп тайком подходит к Бухарину и говорит, что ночью перед вылетом придет к нему на квартиру.

Дальше показаны аресты Бухарина, Радека, Ягоды, Крестинского и Тухачевского. Если в советских и российских фильмах НКВД всегда проводит аресты ночью, когда в квартиру будущей жертвы врывается толпа чекистов и переворачивает все с ног на голову, устраивая обыск, то в этом американском фильме просто подходят два офицера в форме и сообщают, что прокурор СССР хочет поговорить с ним. Маршала Тухачевского арестовывают, когда он смотрит балет в ложе театра вместе с послом США и его семьей. Дальше показана настоящая истерика по поводу кровавых репрессий в СССР со стороны западных СМИ и политиков. К послу США приходят американские журналисты с просьбой об информации по поводу арестов, но Джозеф Дэвис предлагает им подождать до суда над арестованными, а на их жалобу, что они не могут послать ни строчки в свои газеты, отвечает, что там все придумают за вас.

На суде Ягода сразу признается, что планировал взорвать Кемеровский химический завод, несмотря на сотни жертв среди рабочих. Затем он сообщает, что они получали указания от Льва Троцкого, с которым встречались Пятаков и Крестинский. Последний отрицает это, но прокурор Вышинский с помощью перекрестного допроса других свидетелей заставляет Крестинского признать свою вину. Радек и Бухарин сообщают, что Троцкий был посредником между ними и правительствами Германии и Японии, которые давали им деньги. Они осуществляли диверсии и передавали им секретную информацию. При свержении советского правительства к Японии должно было отойти Приморье, а к Германии — Украина. Тухачевский сознается в том, что планировал захватить Кремль и убить Сталина и членов его правительства. Подробно показана роль прокурора Вышинского в разоблачении подсудимых.

кадр из фильма «Миссия в Москву» /

В первых рядах зала суда сидят послы Германии, Японии и США. Немецкий посол выражает сомнения в правдивости показаний, так как обвиняемые знают, что им за них грозит смертная казнь. Но Дэвис возражает:

«Опираясь на мой 20-летний опыт адвоката, я верю их признаниям».

Немецкий посол и военный атташе демонстративно покидают зал суда. Следует приговор — расстрел всех с конфискацией имущества. На самом деле все вышеназванные обвиняемые были приговорены к смерти на трех разных процессах: «Процесс Тухачевского», процесс «Параллельного антисоветского троцкистского центра» и процесс «Право-троцкистского блока».

В фильм включены документальные кадры с воздушного парада, где показано множество советских боевых самолетов. Во время него Татьяна Литвинова прыгает с парашютом, а Дэвис со своей семьей за этим наблюдают. Затем они вместе с семьей Литвиновых едут в ресторан. Там Литвинов говорит Дэвису:

«Советское правительство фактически усиливается при помощи чисток от предателей. Войны можно было бы избежать, если бы демократии перестали подкармливать Гитлера и заключать концессию одна за одной. Коллективная безопасность — это все еще последняя надежда. Я говорил об этом снова и снова в Лиге Наций в Женеве, но меня там слушала только статуя вашего президента».

Дэвис ему отвечает:

«Есть и другой президент, который очень обеспокоен происходящим, и он не в Женеве».

Дэвис едет по европейским столицам для консультаций, хотя вроде как для этих целей там должны быть свои американские послы. В Варшаве ему сообщают, что состоится встреча Гитлера и Муссолини, на которой будет поделена Европа, первой жертвой должна стать Австрия.

Дэвис летит в Вену, но там ему заявляют, что Гитлер дал слово, что не будет присоединять их страну к Германии, и они ему верят.

В Белграде ему жалуются, что Берлин заставляет их страну закупать немецкие товары, а западные демократии никакой помощи не оказывают. Когда Дэвис интересуется, какие товары заставляют покупать немцы. Ему отвечают — аспирин, запасов которого у Югославии теперь на 20 лет вперед.

В Париже ему говорят, что Италия отрицает свои претензии к Австрии, но требует доступа к Средиземноморью. Явно американские кинематографисты не смотрели никогда на карту Европы, так как на ней ясно видно, что доступа к Средиземному морю у Италии больше, чем у любой другой страны мира.

В Амстердаме местные банкиры сообщают Дэвису, что война неизбежна, так как Гитлер вложил столько много денег в милитаризацию экономики, что в случае отказа от войны его страну ожидает огромный кризис.

Далее в фильм снова включены советские документальные кадры с парада и демонстрации на Красной площади 1 мая 1938 года. Когда Дэвиса спрашивают о его впечатлении от этого, то он отвечает:

«Чувствую, что по крайней мере одна европейская нация без агрессивных намерений готова к любым предстоящим событиям. И слава богу».

По случаю своего окончательного отъезда Дэвис встретился снова с Калининым, который говорит ему:

«Во время вашего первого визита, мистер Дэвис, я чувствовал, что встречаю способного и честного посла, а сейчас я уверен, что провожаю друга».

Тут в кабинет входит Сталин. Посол США после приветствий говорит ему:

«Я верю, что история запомнит вас как великого строителя на пользу человечества».

Они вдвоем идут в кабинет Сталина. Там руководитель СССР заявляет:

«Мы хотим, чтобы вы поняли: ни к одной другой стране мы не испытываем таких дружеских чувств, какие мы испытываем к Америке. Реакционные элементы в Англии определили политику по созданию сильной Германии. В то же самое время они распространяют в прессе ложь по поводу слабости русской армии и беспорядках в Советском Союзе. В их планы входит подтолкнуть Гитлера к войне с нашей страной. Затем, когда сражающиеся стороны истощат друг друга, они выйдут на арену и добьются мира. Того самого мира, который будет соответствовать их собственным интересам. По моему мнению, настоящие правительства Англии и Франции не представляют народ».

Никаких возражений со стороны посла США на слова Сталина фактически о том, что главные враги — не немецкие нацисты, а британские консерваторы, не последовало. Далее Сталин рассказал, что надеется на создание системы коллективной безопасности как единственной возможности избежать новой мировой войны и попросил Дэвиса помочь ему в этом. Тот сразу же соглашается и говорит на прощание:

«Я думал, что моя миссия закончена, а без этой беседы с вами она бы даже и не начиналась».

кадр из фильма «Миссия в Москву» /

Очевидно, чтобы сгладить впечатление от антианглийского эпизода, создатели фильма дальше сняли сцену встречи Джозефа Дэвиса и Уинстона Черчилля, который в то время находился в оппозиции. Дэвис рассказывает ему, что Советская армия — одна из лучших в мире, а также про мощь промышленности СССР. В итоге Черчилль обещает в случае своего возврата к власти стремиться к созданию блока трех стран против Третьего рейха. Однако после того как он стал премьер-министром, он не только не заключил союз с СССР, а наоборот — разрабатывал планы бомбардировок советской территории в 1940 году, но этого в фильме нет.

Дальше показано, как Дэвис встречается с президентом США Рузвельтом, американскими сенаторами и бизнесменами. Фильм снят в 1943 году, то есть за год до президентских выборов в США, поэтому мудрым и прогрессивным политиком там показан не только Сталин, но и Рузвельт. Он стремится отказаться от нейтралитета США и заключить военные союзы с европейскими государствами, но сенаторы не позволяют ему это сделать.

Потом начинается война в Европе. Гитлер нападает на СССР. Дэвис ездит с выступлениями по США и рассказывает, какая замечательная страна Советский Союз, которому обязательно надо помочь. На одном из таких выступлений его спрашивают, почему СССР напал на Финляндию. Он отвечает:

«Россия знала, что на нее нападет Гитлер. Поэтому советские лидеры попросили Финляндию отдать стратегические позиции, чтобы защититься от немецкой агрессии. Они предложили Финляндии взамен в два раза больше территории, но фанат Гитлера [Густав] Маннергейм отказался. И Красная армия вторглась».

После этих слов американцы возмущаются тем, что от них это скрывали. Спрашивают Дэвиса и о пакте Молотова-Риббентропа. Они получают такой ответ:

«Пакт был заключен для самозащиты. Сталина оставили одного против Гитлера, и он тянул время, потому что его армия была не готова».

Заканчивается фильм кадрами кинохроники с советско-германского фронта и словами:

«У ворот Москвы и Ленинграда, на замерзших полях Украины, среди руин Сталинграда русские люди твердо стояли во время кризиса этого темного времени. Миллионами жизней они оплатили драгоценное время. Время для Америки, чтобы перевооружить объединенные нации, время для Великобритании, чтобы переформировать свои фронты, время, чтобы фашистская машина растеряла свою силу, ударившись о железную силу человеческой свободы. Мы обещаем работать для нового мира, в котором будет справедливость и равенство для всех».

Завершает фильм ссылка на Библию, хотя, по моему мнению, тут бы больше подошел лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» под звуки «Интернационала».

Интересна история создания этого фильма. В 1942 году СССР был очень важен для США как страна, оттягивающая на себя основную часть войск Германии, а также как вероятный будущий союзник в войне с Японией. Рузвельт все время боялся, что Сталин может заключить сепаратный мир с Гитлером. Между тем, согласно опросу, проведенного Офисом исследования общественного мнения США в июне 1942 года, только 41% американцев считали Советский Союз достойным доверия после окончания войны, в то время как Великобританию — 72%, а Китай — 88%. Чтобы улучшить отношение американцев к нашей стране, сделать подарок Сталину, а также ненавязчиво прорекламировать самого Рузвельта, было решено экранизировать книгу Джозефа Дэвиса. Были выделены деньги, и в ноябре 1942 года начались съемки, причем бывший посол и его жена практически постоянно присутствовали на съемочной площадке.

Премьера фильма в США состоялась 30 апреля 1943 года, но Рузвельт лично посмотрел и одобрил фильм еще до его премьеры. Уже 17 мая 1943 года Джозеф Дэвис снова прилетел в Москву. 20 мая его и нового посла США Уильяма Стендли принял в Кремле Сталин. Затем они вместе с Лаврентием Берией, Вячеславом Молотовым, Климом Ворошиловым, Анастасом Микояном и Максимом Литвиновым посмотрели фильм «Миссия в Москву». Сталин пришел от него в восторг. По его указанию за 25 тысяч долларов было куплено право показа фильма в СССР. Теперь советские люди могли убедиться, что американцы восхищаются их страной и снимают о ней фильмы, где говорится то же самое, что и в советских фильмах и газетах.

Американские зрители однако это произведение не оценили, несмотря на то, что на его рекламу было истрачено полмиллиона долларов. Убытки составили 600 тысяч долларов. Газета New York Times так охарактеризовала фильм:

«Это первый в нашей стране случай тоталитарной пропаганды, предназначенной для массового потребления».

В отличие от фильма, одноименная книга Джозефа Дэвиса, по которой он был снят, стала бестселлером. В 1941 году было продано 700 тысяч экземпляров. Она действительно интересна. Там, например, есть такое оригинальное рассуждение автора:

«И Германия, и Россия — тоталитарные государства. Оба они применяют строгие и безжалостные методы. Однако существует одно существенное отличие, которое можно показать следующим образом. Если бы Маркс, Ленин или Сталин были верующими христианами и если попытаться поместить коммунистический эксперимент, проделанный в России, в рамки догматов католической или протестантской церквей, то полученный результат был бы объявлен величайшим достижением христианства за всю историю человечества в его стремлении к человеколюбию и воплощению христианских заповедей в жизнь общества. Дело в том, что христианскую религию можно совместить с коммунистическими принципами, не совершая большого насилия над его экономическими и политическими целями, главным из которых является «братство всех людей». Проведя аналогичный тест в отношении нацизма, мы обнаружим невозможность совмещения двух идеологий. Принцип христианской идеологии невозможно наложить на нацистскую философию, не разрушив политической основы государства. Фашистская философия создает государство, которое фактически базируется на отрицании альтруистических принципов христианства. Для нацистов любовь, благотворительность, справедливость и христианские ценности — всего лишь проявления слабости и упадка, если они противоречат потребностям государства. В этом вся и разница — коммунистическое советское государство может действовать, имея христианство в качестве основы для достижения конечной цели — всеобщего братства людей. Коммунисты допускают отмирание государства по мере усовершенствования человека, тогда как идеал нацистов прямо противоположен — государство превыше всего».

А вот мнение Дэвиса о врагах народа и судах над ними:

«Общее мнение дипкорпуса состоит в том, что правительство в ходе процесса достигло своей цели и доказало, что обвиняемые по крайней мере участвовали в каком-то заговоре. Беседа с литовским послом: он считает, что все разговоры о пытках и наркотических препаратах, якобы применяемых в отношении к подсудимым, лишены всяких оснований. Он высокого мнения о советском руководстве во многих отношениях. Беседа с другим послом, проведшим в России шесть лет. Его мнение: заговор существовал и подсудимые виновны. Они с юных лет вели подпольную борьбу, многие годы провели за границей и психологически предрасположены к заговорщической деятельности».

«В среде дипломатического корпуса бытует мнение, что казненные генералы были виновны в преступлениях, которые по советским законам караются смертной казнью», — заключает он.

«Сегодня мы знаем благодаря усилиям ФБР, что гитлеровские агенты действовали повсюду, даже в Соединенных Штатах и Южной Америке, — пишет Дэвис. — Немецкое вступление в Прагу сопровождалось активной поддержкой военных организаций [Конрада] Генлейна. То же самое происходило в Норвегии (Квислинг), Словакии (Тисо), Бельгии (де Грелль). Однако ничего подобного в России мы не видим. «Где же русские пособники Гитлера?» — спрашивают меня часто. «Их расстреляли», — отвечаю я. Только сейчас начинаешь сознавать, насколько дальновидно поступило советское правительство в годы чисток. Мы в то время много спорили в своем кругу о борьбе за власть в кремлевском руководстве, но как показала жизнь, мы сидели «не в той лодке».

Нашлись у посла США «добрые» и точные слова для нынешних самых преданных американских сателлитов:

«Балтийский блок — Эстония, Латвия и Литва — находится в отчаянном положении. Эти искусственные государства, созданные Лигой Нации из частей Российской империи, будут, вероятно, уничтожены в случае войны».

Вот его мнение о советской промышленности:

«В советской практике планирования больше всех поражает смелость в принятии решений и упорство в их осуществлении. Пять лет назад в районе Запорожья была голая степь, а сегодня можно видеть огромные заводы и город с населением 125 тысяч человек, с современными кирпичными жилыми домами, широкими улицами и площадями. Все сооружения возводились руками неквалифицированных рабочих, которые по вечерам занимались в технических школах, чтобы по окончании строительства занять места у станков. Здания и оборудование в большинстве своем самые современные. К их проектированию привлекались на конкурсной основе лучшие фирмы, преимущественно из США, но также из Германии, Франции и Англии. Большинство рабочих не старше 30 лет. Обращает на себя внимание многочисленность женщин — около 25%. Средний возраст руководителей — порядка 35 лет. Средняя зарплата составляет от 200 до 250 рублей (10-12 долларов по курсу черного рынка). В заводской столовой можно хорошо пообедать за 2 рубля (10 центов). Квартплата не превышает 15% от заработка. Стахановцы получают до 2000 рублей, столько же зарабатывает и директор. Имеются сомнения относительно способности промышленности длительное время поддерживать нужды фронта в случае большой европейской войны, однако, по моему мнению, эти способности могут оказаться значительно выше, чем ожидается. В целом новые промышленные районы производят потрясающее впечатление: русским удалось сделать за семь лет столько же, сколько Америке за 40 — начиная с 80-х годов прошлого века».

А это — о сельском хозяйстве:

«В 1935 году Советский Союз произвел примерно треть мирового урожая пшеницы, или в 2,5 раза больше, чем в США. В том же году здесь выращена половина мирового урожая овса и 80% ржи. В 1926–1930 годах среднее количество скота составляло 65 миллионов голов по сравнению с 59 миллионами в США. В 1936 году Советский Союз вышел на первое место в мире по производству комбайнов и сбору сахарной свеклы, на второе место — по общему объему производства, на третье — по выплавке стали и производству суперфосфатов, на четвертое — по добыче угля».

Целый ряд американских историков считают, что внезапно вспыхнувшая у Джозефа Дэвиса любовь к СССР, его вождю и коммунистической партии обусловлена улучшением его материального положения после возвращения оттуда. Они указывают, что в 1938 году он подарил музею университета родного штата Висконсин 96 картин и 22 иконы. В их числе произведения Ивана Айвазовского и иконы XV века. В русском разделе музея округа Колумбия Хилвуд выставлены драгоценности, вывезенные из СССР и принадлежащие Марджори Дэвис.

Супруги всегда утверждали, что все это они купили в антикварных магазинах в Москве. При этом жена посла в своих воспоминаниях пишет, что при покупках им помогали лучшие советские оценщики и искусствоведы, а также упоминает, что жена Молотова подарила ей вазы из Шереметьевского дворца. В вышеупомянутой книги Джозефа Дэвиса есть такая интересная запись:

«Мне показали кладовые Госбанка, где собраны различные драгоценности. Меня, в частности, поразили самородки весом от 40 до 50 фунтов (16-20 кг). Судя по внешнему виду, они состоят почти целиком из чистого золота. Госпожа Литвинова, которая преподает в одной из школ на Урале, рассказывала, что школьники на каникулах занимаются сбором самородков в горах. Недавно она сама во время обычной прогулки случайно нашла кусок камня с приличным содержанием золота».

Как бы то ни было, но советское руководство оценило заслуги Джозефа Дэвиса открыто и официально — в 1945 году он был награжден орденом Ленина.

«Мальчик из Сталинграда»

Постер к фильму «Мальчик из Сталинграда» /

20 мая 1943 года, когда Сталин в Кремле восхищался фильмом «Миссия в Москву», на экраны США вышел еще один фильм об СССР — «Мальчик из Сталинграда».

Начинается фильм с того, что советские дети собирают урожай, но, услышав звуки канонады, по собственной инициативе сжигают его. После этого они решают уехать на телеге, но выясняется, что их деревня разрушена. Их двухколесная телега непонятно каким образом врезается в одинокое дерево. Хотя ее легко освободить — достаточно просто заставить лошадь сделать несколько шагов назад, старший из них — Коля — приказывает зачем-то нарвать веток.

Во время этого занятия Надя находит лежащего без сознания мальчика. Тут начинается артиллерийский обстрел, лошадь сбегает, телега уничтожена. Дети определяют, что найденный ребенок одет в иностранную одежду — пиджак с галстуком, но решают его спасти. Всех детей во главе с Иваном Коля отправляет в Курск, а сам решает вместе с Надей и любителем игры на гитаре Гришей отнести найденного мальчика в село, а потом идти воевать в партизаны. Создатели фильма показывают, что в России все делается по плану: немцы еще не пришли, а партизанское движение уже имеется, в нем участвуют даже дети.

кадр из фильма «Мальчик из Сталинграда» /

Село сильно разрушено, в том числе и дом Коли. По этому поводу он произносит:

«Мой дом разрушен, отец сгинул, как и вся семья, а вот Россия — еще нет!»

В селе они встречают мальчика Павла. Он пилит указатель, на котором по английски написано, что до Сталинграда 42 мили. Он заявляет, что выполняет приказ, и зачем-то записывает имена, фамилии, отчества и места рождения троих пришедших в записную книжку. Все идут в подвал, где есть вода и кухня, но по дороге находят засыпанного обломками дома первоклассника Юру и освобождают его. Юра очень переживает, что он опоздал в школу.

Павел сообщает Коле и Грише, где тайный партизанский склад с продовольствием. Они уходят за едой. После их ухода Павел вспоминает, что склад заминирован и бежит туда. Однако Коля его уже разминировал и показывает мину — вот какие дети в России!

Вернувшись в подвал, дети хотят пообедать, но Павел говорит, что они смогут это сделать только после того, как он перепишет все взятое из тайника — в России порядок во всем. В это время приходит в себя найденный в кустах мальчик, но ничего сказать не может. Надя сообщает, что нашла у него в кармане британский паспорт на имя Томаса Хадсона. Коля высказывает предположение, что он шпион, но Надя напоминает, что британцы — наши союзники. Ребята хотят сесть поесть, но Надя заставляет их сначала вымыть руки. Гриша возмущен:

«Ты нам все удовольствие от войны портишь!»

Дальше показаны немцы, находящиеся в соседнем селе. Они снимают с избы табличку с загадочной надписью на русском «Советское окружное бюро» и на ее место вешают табличку с надписью на немецком «93-й танковый полк». Теперь советским разведгруппам не нужно брать «языка», а достаточно просто прочесть табличку.

В избу входит немецкий майор, а находящийся там генерал приказывает ему наступать на Курск, а оттуда — на Сталинград. Сразу становится ясно, что создатели фильма карту России никогда не смотрели, так как иначе непонятно, зачем, находясь в 42 милях от Сталинграда, наступать на него через находящийся в сотнях миль Курск. При этом генерал требует особой осторожности при прохождении через соседнее село, чтобы не повторилась история в Марьинске, где замаскированные советские танки сильно потрепали полк. Входит другой офицер и сообщает, что в селе замечены передвижения людей и над ним поднимается струйка дыма. Генерал приказывает разбомбить село еще раз.

В это время в подвале мгновенно и окончательно выздоравливает Томми Хадсон. Он сообщает, что его отец — английский инженер, который строил Днепрогэс, а потом его взорвал, за это немцы его расстреляли. Командовал расстрелом майор со шрамом на лице, и он его обязательно найдет и убьет. Гриша одобрительно произносит:

«Ты говоришь как настоящий русский!»

Гриша хватает гитару, и все русские дети поют песню «We are free» («Мы свободны»). Как только они заканчивают петь, начинается бомбежка. Частично обрушивается потолок, взрывной волной выбивает окно, но никто не пострадал. Коля забирает мину и уходит, приказав всем спать. Томми идет вслед за ним, и они закапывают мину на каком-то пустыре.

Затем показан немецкий офицер, докладывающий майору о том, что в селе и после второй бомбардировки замечены передвижения и, согласно инструкциям, нужно ждать подкрепления. Однако майор приказывает наступать, так как между его войсками и Курском нет ни одного русского. Но тут ему сообщают, что один солдат погиб, наступив на мину, и он отменяет приказ.

В подвал возвращаются Коля и Томми, а затем и Гриша, который сообщает, что развесил по всему селу красные флаги, найденные в подвале, а также нашел буденовку. В это время начинается третья бомбардировка села. Снова взрывной волной выбивает то же самое окно — наверное, дети его починили. Снова после бомбардировки все живы и здоровы.

Коля сообщает, что видел в громовском лесу шесть танков и их надо уничтожить. Все, кроме Нади и маленького Юры, идут уничтожать танки, даже не обсудив, как и чем они собираются это сделать. По дороге они натыкаются на купающихся в реке немцев и одного часового, охраняющего их вещи. Советские дети прячутся в кусты и с помощью лески с крючком подтягивают туда немецкий китель, в карманах которого находят гранаты и пистолет. Гранатами они забрасывают купающихся, а часовой в панике ныряет в реку.

После этого Коля с помощью непонятно откуда взявшейся отвертки пытается что-то отвинтить у немецкого танка, но его замечает часовой. Томми бросает в него камень, и тот начинает гнаться за ним. В это время сидящий на дереве Гриша кричит:

«Русские! В атаку!»

Немцы прекращают преследование и занимают круговую оборону. К несчастью, прыгая с дерева, он ломает гитару, которую зачем-то взял с собой. К сидящем в лесу мальчикам приходит Павел и приносит винтовку, которую он взял на берегу реки после бегства оттуда уцелевших немцев. Остальные винтовки он зачем-то выкинул в реку. Мальчики договариваются, что будут стрелять по очереди и устроили засаду.

Скоро показались два немца, несущие гусей, однако когда по ним открыли огонь, они не побежали в панике, а начали отстреливаться, а потом бросили гранату. Ребята разбежались, а Коля был ранен в ногу и спрятался в кустах.

В подвале все ждут Колю, а Надя учит Юру. Он спрашивает, что написано на плакате, висящем на стене. Оказывается, что это текст воинской присяги, и она начинает читать ее по памяти, встав спиной к плакату, одновременно ее наизусть начинает читать Гриша. Однако Юра останавливает их и говорит, что ему ее читал отец, и сам произносит текст по памяти. В СССР воинскую присягу знают все, даже маленькие дети! Вскоре в подвал вползает Коля. Надя, взяв медикаменты из аптечки Павла, делает Коле перевязку. Томми восхищается тем, как ловко она это делает, а Гриша объясняет ему, что они все это умеют.

Коля сообщает Томми, что, сидя в кустах, видел майора со шрамом, убившего его отца. На следующее утро четверо ребят идут искать майора. Коля только слегка прихрамывает. Они слышат, как кто-то играет на гитаре русскую песню «Катенька», но решают туда не ходить, так как «играет по-иностранному».

Тем не менее Гриша подползает к этому месту и видит немецкого капрала, поющего эту песню. Она очень легка для запоминания, так как состоит всего из трех слов: «Катя, Катя, Катенька», которые постоянно повторяются. К нему приходит майор, и они внимательно осматривают издали село, замечая появившиеся там красные флаги.

Гриша, воспользовавшись этим, забирает гитару капрала, а винтовку оставляет. Однако он падает в лесу, гитара издает звук, и немцы его хватают. У Гриши в кармане находят Железный крест, который он снял с кителя у реки. Майор проявляет чудеса логики и как-то сразу догадывается, что против его подразделения воюют дети.

Чтобы скрыть этот факт, он зачем-то убивает капрала, а Гришу якобы отпускает, решив на самом деле проследить за ним. Однако Гриша об этом догадался и под видом того, что как будто поет песню, сообщил своим друзьям о том, что за ним идет майор, и предложил его захватить.

В результате в удобном месте Коля бьет майора по голове камнем, тот теряет сознание, и ребята забирают у него пистолет. Они хотят убить майора, но Павел заявляет, что его надо доставить советскому командованию, так как он обладает важной информацией. Майора приводят в подвал и при нем находят документы, подробно описывающие его военные преступления против пленных красноармейцев и мирных жителей. Зачем он составлял и таскал с собой этот компромат в фильме не объяснено. Томми заявляет, что не этот майор расстрелял его отца, и тоже предлагает отвести его к советскому командованию. После долгих споров все с ним согласились. Надя и Юра остаются в подвале, и Томми оставляет им пистолет.

кадр из фильма «Мальчик из Сталинграда» /

Когда четверо ребят ведут майора по селу, они натыкаются на четверых немецких солдат. Немцы освобождают майора. Прикрывая отход своих безоружных товарищей, Коля из пистолета майора убивает немецкого солдата, но они убивают Гришу. Потом Коля, Павел и Томми возвращаются в подвал и видят там двух убитых немецких солдат и трупы Нади и Юры. Томми решает за них отомстить и, придя к немцам, требует встречи с майором. Целая толпа немцев конвоирует его, но никто не обыскивает. Когда приходит майор, Томми достает из кармана гранату и взрывает ее у себя в руках. Вместе с ним погибают десятки оккупантов.

кадр из фильма «Мальчик из Сталинграда» /

В заключительных кадрах показаны Коля, который уже не хромает, и Павел, идущие по разрушенному селу. Коля говорит:

«Наши войска так далеко ушли вперед, что мы больше не услышим их орудий».

Однако тут же, когда Павел спрашивает, где находится генштаб, в котором ему надо отчитаться, произносит прямо противоположное:

«Он там, где гремит бой, туда мы и пойдем!»

На предложение Павла остаться жить в каком-нибудь поселении, Коля, как обычно, отвечает лозунгами:

«У нас будет вся Россия. Забудь обо всем, кроме того, что рождает в тебе ненависть. Наши солдаты не стоят и не плачут — они сильны и идут вперед, как и мы. Мы приняли бой, мы видели, как погибли наши товарищи, и теперь мы сможем драться лучше, чем раньше».

Они уходят по улице села, на которой везде развешены флаги с серпом и молотом, звучит музыка песни «We are free». Затем следует цитата, приведенная в начале этой статьи.

«Северная звезда»

Кадр из фильма «Северная звезда» /

В ноябре 1943 года на экраны американских кинотеатров выходит третий за этот год фильм об СССР — «Северная звезда».

Как сказано в рекламе фильма, это «картина о простых русских для простых американцев». Название свое он получил в честь села, где и происходит почти все его действие. Что еще более удивительно, это село находится где-то на Западной Украине, так как в начале фильма 20 июня 1941 года группа молодежи собирается идти пешком в Киев. До него четыре-пять дней пешком, есть автобус, но они говорят, что он не для них.

Немцы в село приходят в первый же день войны, а это значит, что оно находится к западу от Киева. Тем не менее у всех его жителей русские фамилии, а в домах висят портреты Александра Пушкина.

Довоенная жизнь в украинском колхозе показана идеальной. Все счастливы, сыты и веселы. В селе есть больница, где врач Павел Курин жалуется, что у него нет работы — все здоровы. Его играет Уолтер Хьюстон, который сыграл Джозефа Дэвиса в фильме «Миссия в Москву».

Кадр из фильма «Северная звезда» /

20 июня — последний учебный день, и директор произносит патриотическую речь в большой и светлой школе. Потом все ученики поют «Широка страна моя родная», но на английском языке. В этом фильме много песен, и все они на английском. Затем следует праздник с изобилием еды и напитков, где колхозники массово танцуют и поют песню «Тары бары растабары».

Кадр из фильма «Северная звезда» /

Утром следующего дня сыновья председателя колхоза — Николай и Демьян Симоновы, дети доктора — Клавдия и Гриша Курины, а также Марина Павлова идут в Киев. Николай Симонов — капитан ВВС, приехавший в отпуск, при этом он надевает в поход свою форму, берет балалайку и по пути поет песню. Переночевав в лесу, путешественники встречают конный обоз с колхозником из их села. Он соглашается их подвезти. Один из колхозников достает гармонь, и все снова поют песню. Неожиданно налетают немецкие самолеты, часть колхозников в результате бомбежки погибает.

Кадр из фильма «Северная звезда» /

Село тоже подверглось нападению Люфтваффе — его самолеты на бреющем полете расстреливают из пулеметов играющих на улице детей.

Кадр из фильма «Северная звезда» /

Сразу после этого по радио выступает начальник 12-го гарнизона Петров:

«Жители приграничных районов! Сегодня утром немецкая армия перешла границу Советского Союза, нанеся удар невиданной силы. Но мы защитим нашу землю от фашистских агрессоров. Держитесь, товарищи! Началась война!»

После этого по радио звучит «Интернационал» — тогдашний гимн Советского Союза. Под его звуки колхозники относят раненых в больницу, убирают с улиц трупы и собираются перед зданием правления колхоза. На его балкон выходит Борис Симонов и сообщает:

«Товарищи, началась война! Только в одной нашей маленькой деревне 30 человек ранены, 11 человек убиты. Пришло время не скорби — пришло время отмщения. Мы разделимся на две группы, каждая из которых до конца выполнит свой долг. Всем здоровым мужчинам построиться справа от этого здания. Мы уходим в горы и начинаем партизанскую войну. Я немедленно еду к товарищу Петрову за оружием. Вторую группу ждет тяжелейшее задание. Они должны остаться для помощи партизанам и сбора сведений. Перед приходом немецких войск деревня должна быть полностью уничтожена. Дома, которые вы построили, урожай, который вы вырастили, скот — все уничтожить. Немцы примерно в 80 километрах от нас. Это опасное задание, его будут выполнять добровольцы, которым придется жить с немцами».

Кадр из фильма «Северная звезда» /

Не очень понятно, что будут есть партизаны и жители села, если последние все уничтожат. Зато поражает высокая мобилизационная готовность советских людей — возможность, что Красная армия не пустит в село немецких оккупантов, никто даже не обсуждает.

На следующих кадрах все мужчины колхозники уже на конях. Они снимают шапки и повторяют слова партизанской присяги, которую зачитывает их командир Родион Павлов — отец Марины. Здесь же, на центральной площади села, он объявляет всем собравшимся, что ежедневно один партизан будет дежурить в сосновой роще и ему надо приносить пищу и информацию. Он явно уверен, что в селе не найдется ни одного предателя, который сообщит об этом немцам. После этого партизаны в конном строю под звуки боевой песни покидают село.

Кадр из фильма «Северная звезда» /

Борис Симонов получает оружие у Петрова. Интересно, что у него в кабинете висит карта Азии. Он сообщает Симонову о «стремительном немецком наступлении на нашей территории» и предлагает ему ехать проселочными дорогами, но тот рассчитывает проскочить по шоссе, чтобы быстрее доставить оружие партизанам. В дороге его грузовик обстреливает немецкий самолет, машина переворачивается, а он сам смертельно ранен. Все это происходит на глазах молодежи из его села.

Борис Симонов умирает на руках своих сыновей, сообщив им перед смертью о необходимости доставить оружие партизанам. Его хоронят, оружие из машины перегружают в оставшиеся от убитых крестьян две телеги и трогаются в обратный путь. К ним присоединяется крестьянин Карп из их села. При этом Николай Симонов покидает их, так как ему надо попасть на ближайший аэродром. Позже показывают как он геройски погибает, направив свой подбитый бомбардировщик на немецкую танковую колонну.

Кадр из фильма «Северная звезда» /

В это время немецкие войска приближаются к Северной звезде. Среди них — два офицера-медика. Когда им сообщают о том, что жители села массово сжигают свои дома, один из них говорит другому:

«Чувствуете разницу! Армия Третьего рейха никогда не видела горящих деревень, поджигаемых своими же крестьянами в Западной Европе! Тут сильные люди, их тяжело завоевать».

Дальше показано, как немцы врываются в село, расстреливая направо и налево жителей села с факелами, при этом колхозники, даже умирая, пытаются из последних сил поджечь свой дом. Немцы пытаются тушить горящие дома, помогает им в этом каким-то чудом оказавшаяся у них пожарная машина. Затем немцы сгоняют всех уцелевших жителей в одно место, и немецкий офицер спрашивает, кто организовал поджоги и где молодежь, а также председатель Родион Павлов — его имя он читает в записной книжке. Народ безмолвствует. Тогда немцы ломают руку, а потом и ногу жене председателя.

Кадр из фильма «Северная звезда» /

Молодежь, везущая оружие, сталкивается с проблемой: им надо пересечь шоссе, но по нему с очень маленькими интервалами непрерывно двигаются немецкие войска. Тогда Демьян и Клавдия обстреливают за поворотом немецкую колонну. Она останавливается, и телеги успевают пересечь шоссе. Клавдия при этом погибает.

В это время доктор Павел Курин обнаруживает, что в уцелевшей от пожара больнице немцы берут кровь от находящихся там детей. Немецкий офицер медицинской службы объясняет ему:

«Это новый порядок. Он разрешает многое из того, что раньше было запрещено».

Доктор сообщает об этом партизанам. У них нет оружия, но они все равно решают атаковать немцев, так как иначе дети умрут. Партизаны убивают часовых у немецкого склада горючего, расположенного у реки. После этого они выливают горючее в реку и поджигают его. У немцев пулеметные позиции расположены прямо у реки, и они в панике их бросают. Партизаны атакуют их на конях.

В решающий момент появляются телеги с оружием. В бою погибает директор школы, а Павел Курин, взяв его пистолет, убивает обоих офицеров-медиков. Немцы разбиты, дети спасены — их вывозят на телегах в лес.

В последних кадрах Марина Павлова произносит:

«Все будет по-другому. Война изменит людей. Все люди поймут, что война не должна повториться. Мы сделаем так, чтобы это война была последней. Мы освободим людей во всем мире. Земля принадлежит нам — народу, но за это надо сражаться. И мы будем за нее сражаться!»

Кадр из фильма «Северная звезда» /

«Три русские девушки»

Фильм был закуплен в Советском Союзе и вышел на отечественные экраны уже 25 апреля 1944 года. Позже он демонстрировался и в Швеции, Франции, Мексике. Был представлен в шести номинациях на кинопремию «Оскар», но не получил ни одной.

Постер к фильму «Три русские девушки» /

14 января 1944 года в США начался массовый прокат фильма «Три русские девушки». К сожалению, найти этот фильм мне не удалось.

Однако судя по описанию, он также относится к тому же жанру ненаучной фантастики, что и все вышеописанные фильмы. Главный герой — американский летчик Джон Хилл, который испытывает новую модель самолета на советско-германском фронте в районе Сталинграда. Уже смешно!

Дальше — больше. Его сбивают, и он попадает в советский госпиталь, где у него завязываются романтические отношения.

Однако немцы все ближе подходят к Сталинграду и госпиталь решают эвакуировать в Ленинград. Этот блокадный город — точно самое «подходящее» место для госпиталя на всей огромной территории Советского Союза.

Немецкая артиллерия уничтожает санитарный автомобиль, и мест для всех раненых не хватает. Джон Хилл уступает свое место советскому раненому, а сам остается защищать Сталинград. Вместе с ним остается и медсестра. Позже их эвакуируют, а затем он получает приказ вернуться в США. Перед отъездом он обещает раненой медсестре, с которой у них взаимная симпатия и у которой незадолго до этого на Северном фронте (где такой?) убили ее жениха Сергея Коровина, что они увидятся снова сразу после капитуляции Германии.

В 1945 году фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучшую музыку и песни. В этом фильме роль Теркина сыграл Федор Шаляпин — сын великого русского певца. Следующим его появлением в кино стала роль в другом фильме об СССР — «Песнь о России».

«Песнь о России»

кадр из фильма «Песнь о России» /

В этом фильме тоже подробно показана шикарная довоенная жизнь в СССР, причем не только в селе, но и в городах.

Главного героя фильма играет самый популярный актер американского кино того времени Роберт Тейлор. Его герой — всемирно известный дирижер Джон Мередит вместе со своим менеджером Генри Хиггинсом прибывают в Москву весной 1941 года. На одной из репетиций он слышит игру на фортепьяно, которая так потрясает его, что он все бросает и бежит к инструменту. Там он знакомится с Надей Степановой, которая приехала из села Чайковского, названного так в честь великого русского композитора. По ее словам, там есть музыкальная школа и в августе после уборки урожая они проводят фестиваль. Вот для того, чтобы пригласить Джона Мередита на этот фестиваль, она и приехала в Москву.

кадр из фильма «Песнь о России» /

Американец приглашает Надю в ресторан. Он очень оригинальный: в его меню, написанном на русском, всего 13 блюд, а вторую половину меню занимают алкогольные напитки, среди которых такие названия, как «коктаилс «Ковбой» и «апельсинная водка». Ансамбль ресторана исполняет песню «Дубинушка». Это не мешает дирижеру сказать:

«Странно! Похоже, здесь все веселятся. А я всегда думал, что русские склонны к меланхолии. Они только и делают, что размышляют о душе. Надо же какой сюрприз!»

Затем они вместе осматривают Москву, и на экране долго показывают достопримечательности столицы. Джон Мередит сообщает, что приедет в августе в Чайковское, а затем делает ей предложение, скрепленное поцелуем. Однако Надя не дает пока своего согласия, заявляя:

«Между нашими странами существуют социальные и культурные различия, а мы их еще не обсуждали».

Джон обещает обсудить их на следующий день после концерта, однако прямо во время выступления Надя неожиданно сбегает из ложи.

кадр из фильма «Песнь о России» /

Дальше действие происходит в селе Чайковское. Там Надя вместе с отцом работает на тракторе. Оказывается, выдающаяся пианистка она только в свободное от работы на тракторе время. Прямо на поле ей сообщают, что в село приезжает Джон Мередит. Она отказывается идти его встречать.

Вместо нее на вокзал идет ее отец. На вокзале, на самом видном месте, висит большая табличка «Приготовьте ваши билеты». Дирижера встречает местный оркестр и целая делегация местной музыкальной школы во главе с профессором Мешковым. Джон общается с председателем колхоза Борисом Булгановым. Когда он говорит ему, что у него хорошие дети, тот отвечает:

«Дети — главное богатство нашей страны».

Американец принимает приглашение отца Нади и селится в их доме.

кадр из фильма «Песнь о России» /

За ужином Джон удивляется тому, что Надя работает на тракторе. Она ему отвечает:

«Я не смогла бы спокойно жить, если бы не работала наравне со всеми. У нас в стране тракторист — почетная профессия».

Отец Нади предлагает ему осмотреть трактор, который зовут «Голубчик», но Надя говорит, что Джон — музыкант, ему это не интересно. Американец возражает и сообщает, что ему очень любопытно, так как он вырос на ферме и у них тоже был трактор, который звали «Большой Джон».

Узнав, что гость по происхождению из крестьян, Надя начинает относиться к нему с большей симпатией. Однако на его предложение о браке отвечает:

«Я чувствую большую ответственность перед своей семьей, своим селом и всей нашей страной. Я не представляю, как смогу жить с тобой там и участвовать в строительстве новой жизни на Родине. Но я люблю тебя и не могу представить, что любовь может принести вред моей Родине».

В итоге они решают подождать и обсудить ситуацию с родственниками Нади.

На следующий день Джон присутствует на занятиях по гражданской обороне. На них колхозники бегают с винтовками по полю, а колхозницы стреляют из пулеметов. Надя предлагает Джону тоже пострелять из пулемета. Он стреляет плохо и чуть не убивает приехавшего к нему менеджера.

Тот требует от Джона продолжить свои гастроли по СССР. На следующих кадрах мы уже видим венчание Джона и Нади в местной православной церкви, на котором присутствует все руководство колхоза. Далее следует свадьба. Там столы ломятся от изобилия еды, жители села танцуют и поют.

кадр из фильма «Песнь о России» /

Надя и Джон едут на гастроли по СССР. Вечером 21 июня они уже вместе дают концерт в Севастополе, который транслируют по радио. Его слушают и советские пограничники на заставе западной границы, а затем камера смещается по другую сторону шлагбаума и показывает немецких офицеров, слушающих песню «Хорст Вессель». Ее музыка резко диссонирует с музыкой Петра Чайковского. Прибывает мотоциклист с приказом, прочитав который немецкий офицер снимает фуражку и надевает каску.

Немцы начинают артиллерийский обстрел. Пограничники, слушавшие концерт классической музыки, погибают. Показаны колонны советских войск и техники, проходящих мимо церквей и поющих песню «Если завтра война».

кадр из фильма «Песнь о России» /

Надя заявляет Джону:

«Мне надо вернуться домой. Я должна помочь родным. Я умею ездить верхом, стрелять».

В этот момент к ним приходит Генри Хиггинс, который заявляет, что гастроли надо отменять, так как из консульства ему сообщили, что Россия будет разгромлена через шесть недель. Даже Гитлер считал, что СССР продержится минимум три месяца, а дипломаты США были о Красной армии более худшего мнения.

После этого в фильме почти целиком воспроизведена речь Сталина от 3 июля 1941 года. Сталина играет актер Майкл Визаров. Из нее убрано только запоминающиеся обращение «Братья и сестры!», объяснение необходимости заключить предвоенный пакт, подписанный Риббентропом, а также утверждение, что среди союзников Союза «германский народ, порабощенный гитлеровскими заправилами». На экране показано, как внимательно слушают Сталина Надя и Джон, а также жители села Чайковского, включая священника. Показаны кадры советской кинохроники.

кадр из фильма «Песнь о России» /

Вдохновленная речью Сталина Надя уезжает в Чайковское, а Джон продолжает гастроли, но обещает приехать в августе на фестиваль. На следующих кадрах Надя учит в сельской школе детей, как изготавливать и применять «коктейль Молотова». Она не только пианистка, трактористка, пулеметчица, но и учительница.

Джон в это время дает концерт для раненых бойцов в Москве. После него ему сообщают, что в Чайковское его не пустят, так как фестиваль отменен и вся область переведена на военное положение.

Джон говорит по телефону с сотрудниками американского посольства, которые ему сообщают, что общались с Молотовым, но он не дал Джону пропуск. Тут к нему приходит Хиггинс и приносит пропуск. Джон удивляется ему и спрашивает, неужели менеджер дошел до самого Сталина? Но тот объясняет, что решил вопрос в Союзе композиторов, который посылает концертные бригады на фронт и включил Джона в список.

Джон едет на поезде, но его атакует немецкая авиация. Если в советских фильмах в таких случаях солдаты разбегаются из вагонов в разные стороны, то в американском они открывают двери теплушек и организованно ведут огонь по самолетам и даже сбивают один. Однако немецкие самолеты уничтожают мост, и Джон вынужден дальше идти пешком.

В это время в Чайковском проходит собрание в зале, где одновременно бюст Сталина и портрет Чайковского. На нем Борис Булганов сообщает, что, с одной стороны, немцы приближаются и надо бы сжечь хлеб, но с другой — можно пожалеть об этом, если немцы не возьмут село. Надя ему отвечает:

«Сейчас нам не стоит ни о чем жалеть. На это нет времени. Немцы уже прорвали оборону со стороны севера, ждать больше нельзя. Как сказал наш верховный главнокомандующий: «Все, что не может быть вывезено, должно быть сожжено». И стоит сжечь саму землю, чтобы враг не смог воспользоваться ее плодами».

кадр из фильма «Песнь о России» /

Джона подбирает военный грузовик, за рулем которого — женщина, говорящая, что этот американский автомобиль великолепен и когда война закончится, то она поедет в Детройт и пожмет руку тем, кто его сделал. Они доезжают до разрушенного моста, и Джон вынужден снова идти пешком.

Когда он идет по дороге через лес, то решает закурить. Тут же выскакивает откуда-то солдат и возмущается тем, что он нарушает светомаскировку. Он не верит документам музыканта. Чтобы убедиться, что перед ним всемирноизвестный Джон Мередит, он спрашивает, где был его последний концерт, его репертуар. Потом сообщает, что он был на этом концерте и предлагает показать Джону дорогу.

Солдат просит его не идти слишком быстро, так как у него осталась только одна нога. Джон удивляется тому, что его забрали в армию. Солдат показывает на горящую вдалеке деревню и сообщает, что он там жил, именно поэтому вернулся в армию. Это он объясняет так:

«Тысячи людей поступают так же. Что тут удивительного? Вы можете предать собственную мать? Вот и мы не можем предать Родину. Ведь она наша мать».

Вскоре его задерживают и доставляют в штаб к майору. Тот сначала не хочет пускать его в Чайковское, но, узнав цель его путешествия, пропускает, сообщив, что его жену убили немцы.

кадр из фильма «Песнь о России» /

В Чайковском Джон видит сильно разрушенный дом семьи Нади и ее убитого отца. Он спрашивает у зенитчиков, находящихся в селе, про Надю. Один из них ему сообщает, что если она не эвакуировалась, то девушка или в лесу с партизанами, или вместе со всеми оставшимися жителями сжигает хлеб в поле.

Он идет туда и видит, как колхозники сжигают хлеб и сельскохозяйственные постройки, передавая друг другу канистры с бензином. Джон мечется среди огня и только утром, когда осталась одна выжженная земля, он замечает группу партизан и Надю среди них. Пока Джон общается с бойцами, появляется немецкий самолет, но атакует он почему-то не их, а стоящего в отдалении мальчика Петю — сына председателя колхоза. В результате подросток умирает на руках у священника, который тоже пошел в партизаны.

кадр из фильма «Песнь о России» /

Джон просит принять его в партизанский отряд, но его командир — председатель колхоза требует, чтобы он вместе с Надей отправлялся в США. Надя не хочет и говорит, что ее место здесь. Тогда Борис Булганов произносит речь:

«Твое место там, где ты можешь принести больше пользы. Родина требует этого от всех нас. Ты должна помочь мужу рассказать Америке о борьбе нашей страны. О том, что твой отец, мой сын и миллионы других не зря жертвуют свои жизни. О том, что для нас не существует ничего, кроме победы. Неважно, как далеко еще продвинутся немцы, главное — что они не могут завоевать ни одной пяди нашей земли. Ваш вклад в борьбу будет не меньше, чем наш. Хоть вы с Джоном окажетесь далеко отсюда, мы все равно будем чувствовать, что вы сражаетесь плечом к плечу с нами».

В заключительных кадрах фильма показано, как Джон и Надя дают большой концерт в Нью-Йорке, весь сбор от которого идет в поддержку России.

Фильм номинировался на премию «Оскар», демонстрировался в 17 странах мира, в том числе с октября 1944 года в СССР. Фильм прошел в США с большим успехом и прибыль от него составила 700 тыс. долларов.

«Дни славы»

кадр из фильма «Дни славы» /

Фильм вошел в историю как первый, в котором сыграл будущая звезда мирового кино Грегори Пек. Причем сыграл он сразу главную роль — командира советского партизанского отряда Владимира. Фильм был номинирован на премию «Оскар».

Начинается кинокартина словами:

«Это фильм об одном из тысяч партизанских отрядов, ушедших в леса и болота и навеки прославившихся».

В первых кадрах мы видим, как старик-партизан Дмитрий (его играет Игорь Олеша, псевдоним — Игорь Долгорукий) удирает на телеге от двух немецких мотоциклистов. Однако дорога проходит вдоль леса и лежащая там партизанка-снайпер Елена Комарова убивает немцев. Интересно, что одета она в камуфляж.

Затем показана база партизанского отряда. Если в советских фильмах партизаны живут в землянках, а то и вообще ночуют возле костра, то в этом фильме они живут в подвале разрушенного монастыря с высокими потолками. У них есть кухня, обеденный зал и почти у каждого своя комната. Никогда не слышал, чтобы монастыри располагались посреди леса, но это мелочь.

кадр из фильма «Дни славы» /

Партизаны возвращаются на базу и докладывают адъютанту командира (так он указан в титрах) о боевых успехах. Петров натянул проволоку, а потом задушил руками упавшего мотоциклиста, везшего важный приказ. Дмитрий и Елена Комарова отбили книги, которые немцы вывозили из подожженного ими имения Льва Толстого Ясная Поляна. Бывший кузнец Федор не только уничтожил резервуар с нефтью, но и принес человека, найденного им без сознания в лесу.

Позже приходит командир Владимир, который с 15-летним партизаном Митей ходил за линию фронта и встречался с генералом Тимошенко. Все садятся есть борщ за круглый стол, при этом наливают его в обеденный сервиз.

Человек, найденный в лесу, приходит в себя. Им оказывается балерина из Москвы Нина Иванова. На вопрос о том, как она оказалась в лесу, следует ответ:

«Я поехала к дяде в Тулу и заблудилась в лесу».

Он никого не удивляет. Выясняется, что она не умеет не только воевать, но и готовить и стирать. Тем не менее ее оставляют в партизанском отряде, и все вместе поют известную русскую песню «А кто его знает, чего он моргает» на английском языке под гармошку. Затем, оставив часового на входе, все идут спать, говоря друг другу:

«Доброй ночи, товарищ!»

кадр из фильма «Дни славы» /

«Хочу стать геологом. Я ходил в школу в деревне. И там я узнал, какие сокровища скрывает наша земля русская. Мой отец ходил в тот же класс, что и я. Мы сидели за одной партой. В 50 лет он учился читать и писать. Он был хорошим учеником. Дикари-нацисты сожгли нашу деревню, нашу прекрасную школу. Нацисты убили моего отца. Его вместе с другими живыми сожгли в амбаре. Они угнали мою мать. Мы с сестрой Ольгой убежали. Когда-нибудь наш командир приведет нас в Берлин, и тогда уже я буду жечь нацистские университеты. Такая у меня мечта».

Через неделю, когда все партизаны ушли на задание, Нина спросила Митю, стоящего на посту у входа, кем он хочет быть и какая у него мечта. Он ответил:

Потом он добавляет:

«Бороться за нашу Родину-мать — это великое дело!»

Узнав, что Митя никогда не был в театре, Нина предлагает ему спуститься в подвал, где показывает ему балет. И именно в этот момент в подвал вошел одинокий немецкий солдат. То ли у него проблемы с головой, то ли он решил покончить жизнь самоубийством — только этим можно объяснить его одиночное появление в лесу в стране, где действуют тысячи партизанских отрядов.

Он хочет увести Нину и Митю, но спрятавшаяся на кухне 10-летняя Ольга подобралась к немцу сзади с кастрюлей горячего борща и вылила ее на него. Воспользовавшись его замешательством, Митя обезоружил солдата.

Немец дает лживые показания, и его хотят убить, но Нина просит сохранить ему жизнь. Неожиданно ее поддерживает адъютант командира:

«Должно остаться место, где справедливость и человечность сохраняются, и я был бы рад, если бы это место было здесь».

Командир приказывает запереть немца в келью. Вскоре немец снимает с петель дверь в келье, захватывает винтовку и пытается бежать, но Нина убивает его. Командир от имени всего отряда выражает ей благодарность за это.

Нину берут на боевое задание — партизаны взрывают эшелон с боеприпасами, который охраняет бронепоезд, состоящий из паровоза и одного вагона. После акции партизаны расходятся по лесу маленькими группами. У Нины с командиром завязываются романтические отношения, они обмениваются страстными поцелуями, присутствие партизана Петрова им не мешает. Впрочем, скоро командир отправляет Петрова на базу, а сам рассказывает Нине, какое огромное значение имела Днепрогэс для СССР, в строительстве которой он участвовал, и как ему тяжело было ее взрывать. Когда они возвращаются на базу, там адъютант читает партизанам произведение Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

Владимир объявляет, что нужно послать женщину, переодетую в крестьянку, через линию фронту с донесением к партизанскому командующему генералу Семенову. Нина вызывается добровольцем, но командир посылает Елену Комарову. Она уезжает верхом. Ее убивает немецкий солдат из засады в лесу, а конь сам прибегает обратно на базу. На его седле партизаны находят свежую кровь и понимают, что связная погибла. Перед иконой зажигают свечку и произносят:

«Прими, Господи, душу рабы твоей Елены Комаровой — доблестного солдата и достойной женщины».

Оказывается, советские партизаны — глубоко верующие люди. Через линию фронта отправляется Нина. Командир перекрестил ее на прощание. Вместе с ней он отправляет Митю.

Как и было договорено, на следующий день Владимир с Петровым встречают их в деревне в избе Федора. Нина сообщает ему ответное послание от командования:

«Завтра выпадет снег».

Тут Петров замечает немецких офицера и солдата, идущих к избе. Они с Владимиром забираются на чердак, а Митя с Ниной остаются внизу. Офицер сообщает, что избу надо освободить для немецких солдат, а также сдать теплые вещи для германской армии. Он приказывает Мите отдать его куртку, а когда тот ее расстегивает, заявляет, что его свитер иностранного производства, и требует от него документы. Самое забавное, что и куртка у Мити явно не советская, но этого офицер не замечает. После того как Митя заявил, что документы он потерял, офицер почему-то вдруг стал спрашивать, есть ли еще кто-то в избе, и решил залезть на чердак.

Митя плюет ему в лицо. Реакция немца была следующей:

«Как ты смеешь плевать в немецкого офицера! Я должен тебя убить. Скажи мне свое имя сейчас же!»

Митя отвечает:

«В моей стране герои без имени».

Немцы уводят Митю, а затем сгоняют все население села на центральную площадь, где установлена виселица. Петров и Нина предлагают командиру попытаться спасти Митю, но он отвечает, что есть очень важное задание. На шею Мите вешают табличку с надписью на английском «Guerrilla» («Партизан»), на немецком это было бы «Guerilla». Немецкий офицер предлагает сохранить Мите жизнь, если он сообщит свое имя, а также название и местонахождение его партизанского отряда.

Митя произносит:

«Нацию не повесить! Смерть немецким захватчикам! Убивайте их! Жгите их! Отравляйте их!»

И Митя погибает.

Очень бы хотелось спросить создателей фильма — зачем командир пошел на риск и назначил встречу в селе? Что мешало встретиться в подвале разрушенного монастыря, где они все живут?

После того как все возвращаются на базу, Ольга спрашивает, где ее брат Митя, и командир отвечает 10-летней девочке:

«С ним произошло то же, что и с тысячами наших русских братьев. Ты должна знать, что немногие встретили удар судьбы так самоотверженно».

Затем он приказывает Нине увезти Ольгу на север, где путь свободен и куда эвакуируются все женщины и дети. Он произносит:

«Господь благословляет тебя на ее спасение!»

Приравняв себя к Богу, Владимир посылает своих партизан в другие отряды и встречается в обеденном зале с десятками командиров партизанских отрядов. Оказывается, ему подчинены все партизаны Тульской области. Он сообщает им, что завтра советские войска начинают наступление в районе Тулы. Резервы немцев сосредоточены в Ясной Поляне. Задача партизан — атаковать их, а потом начать отступление, заманивая эти немецкие войска как можно дальше в лес.

кадр из фильма «Дни славы» /

Дальше показано, как партизаны отряда Владимира устанавливают неизвестно откуда взявшееся артиллерийское орудие. Появляются два немецких танка, когда оно еще не готово для стрельбы. Первый Петров уничтожает, бросив в него гранату. Непонятно, что помешало так же поступить и со вторым танком, но он зачем-то вместе с гранатами бросается под его гусеницы. Адъютант произносит:

«Жизнь Петрова остановила танки!»

Затем все отходят на свою базу, расположенную неподалеку. Там появляется и вернувшаяся Нина. У орудия остаются Федор и Александр, которые, зарядив его, долго спорят, кто будет стрелять. В результате Александра убивают пулеметной очередью из танка, а Федор, вложив ему в руку веревку для стрельбы, говорит, что будем атаковать вместе, и подбивает танк. После этого он подрывает себя и орудие вместе с другим немецким танком.

кадр из фильма «Дни славы» /

В ходе боя у базы Дмитрий подбивает гранатой танк, а адъютант из пулемета расстреливает вылезающих из него двух немецких офицеров без шлемов и касок. Владимир подбивает танки из противотанкового ружья, а Нина его заряжает. Она говорит:

«Мы сражались вместе. Я была хорошей подругой солдатам. Я хочу быть в ваших рядах».

Владимир требует, чтобы она произнесла присягу. Вместе с ней, не прекращая боя, ее произносят и остальные партизаны. На этом фильм заканчивается.

«Контратака»

Кадр из фильма «Контракт» /

В самом конце войны в Голливуде сообразили, что, сняв уже шесть фильмов о героической борьбе советского народа против нацизма, они ни в одном из них не показали главное место, где происходит эта борьба, — советско-германский фронт. Поэтому именно там происходит действие фильма «Контратака», вышедшего на экраны США 26 апреля 1945 года.

Главную роль там исполнил обладатель премии «Оскар» 1937 года Пол Муни. Мне лично этот фильм понравился больше остальных из-за того, что русские здесь показаны обычными людьми. Они не поют песен по любому поводу и, самое главное, они не разговаривают лозунгами. Советские бойцы тут фанатично не рвутся отдать свою жизнь, а просто побеждают противника при помощи своего интеллекта. При этом сценарий фильма необычен, хотя и нереален.

Начальные титры фильма лаконично сообщают зрителю:

«В 1942 году, когда Россия была оккупирована на тысячи миль в глубину, ее армия казалась разбитой. Тогда еще мир не мог знать, что эти же «поверженные» войска перейдут в наступление, отвоевав каждую пядь своей потерянной земли, и затем вступят на территорию самой Германии. Однажды ночью того же 1942 года под прикрытием тумана русские начали готовить что-то необычное на реке, прямо под носом противника».

Дальше следуют кадры совещания в советском штабе. Хотя в титрах указано, что действие происходит в 1942 году, все присутствующие там офицеры в погонах, которые были введены только в 1943 году. Выясняется, что неожиданность в реке — это мост, скрытый под водой на 45 сантиметров, по которому через пять дней пойдут в наступление танки. Кроме того, в тылу у немцев действует подразделение под командованием Костюка, для усиления которого посланы парашютисты. Именно их, летящих в самолете, показывают дальше.

Главный герой Алексей Кульков объясняет командиру, что он читает немецко-русский словарь, чтобы учить слова, и дошел до буквы D. В дальнейшем он почти весь фильм будет свободно говорить с семью немцами. Хотя может просто эти немцы по счастливому совпадению в совершенстве владели русским. Точно сказать трудно — в фильме все говорят по-английски. Вместе с десантниками прыгает и овчарка Маша, причем у нее свой отдельный парашют. Жалко в фильме не показали, чем зубами или лапами она дернула кольцо для раскрытия парашюта.

Прибыв к Костюку, они застают его за допросом пленного. Тот сообщает, что их перебросили поездом из Смоленска. Костюк приказывает ему снять сапог и после его осмотра заявляет, что их подразделение прибыло из Крыма, так как только там есть такой песок. А также — что доставили их на самолете, так как среди вещей пленного есть ватные затычки для ушей. Обыкновенный русский Шерлок Холмс!

Костюк знакомится с прибывшими и выясняется, что часть из парашютистов — бывшие моряки Балтийского флота. Кульков служил на корабле «Минерва», который погиб в первый день войны. Костюк спрашивает его:

«Правда ли, что моряки умеют делать даже невозможное?»

И получает ответ:

«Да, если это возможно».

Все смеются. Костюк объявляет, что для получения точной информации о противнике необходимо взять штаб дивизии в Лубовино и захватить там офицеров и документы. В этом им должна помочь партизанка Лиза Еленко, которая оттуда родом. После этого зачем-то рассказывает всем про подводный мост. Уровень гласности в СССР поражает воображение.

Дальше следует бой на фабрике, где расположен штаб. Нападающие предварительно перерезают телефонный кабель, но немцы на короткое время его восстанавливают и успевают сообщить об атаке. Овчарка Маша берет в плен немца, подползя к нему на близкое расстояние и бросившись на него, выбив его оружие. В итоге Кульков вместе с другим бойцом и Машей загоняют в подвал семь немцев и разоружают их. Немецкое командование, узнав о нападении на фабрику, вместо того чтобы ее освободить, подвергает артиллерийскому обстрелу. В здание попадают немецкие снаряды и засыпают выход из подвала. Блокированными остаются Алексей Кульков, Лиза Еленко и пленные немцы.

Разглядывая вещи, выложенные пленными, Кульков обнаруживает монокль и пистолет, на котором выгравированы инициалы «E.v.S.», и объясняет Лизе, что «v» означает «фон» и указывает на принадлежность к дворянству, а значит, среди пленных есть офицер, надевший солдатскую форму, чтобы избежать допроса. Кульков хочет выявить офицера и получить от него информацию.

В это время наверху Маша начинает лапами копать засыпанный вход в подвал. Оставшийся в живых после повторного захвата немцами фабрики Коля Киряченко, сослуживец Кулькова еще по флоту, обнаруживает ведущую в подвал металлическую трубу и через стук посылает сообщение флотским кодом (так в фильме). Кульков ему отвечает и даже сообщает, где лучше всего переплыть линию фронта — эту информацию он узнал от Лизы.

Кульков пытается выявить офицера, применяя различные способы. Сначала он вроде бы соглашается на предложение немцев, что они откапают подвал изнутри и сохранят ему жизнь, если он сдастся. Однако он заявил, что гарантий от солдат ему недостаточно и они нужны от офицера, но он не объявился. Затем стал допрашивать каждого по отдельности, задавая вопрос о работе до войны и проверяя наличие мозолей на руках. Ему удалось выяснить, что один — точно до войны был иллюзионистом (он показал свое мастерство), а второй — шахтером (у него были мозолистые руки, он знал, каким плечом толкают вагонетку), также не вызывал сомнений пленный сержант (в вермахте, правда, такого звания не было), но кто из оставшихся четверых — офицер, осталось неясно.

Неожиданно выяснилось, что взрывом в подвале засыпало еще одного немца. Он откопался, напал на Лизу, чтобы завладеть автоматом и ранил ее ножом. Кульков убил немца и «успокоил» автоматными очередями его соотечественников, попытавшихся прийти ему на помощь. После этого Кульков отвел в непросматриваемый из основной площади подвала коридор иллюзиониста и там ударил его по голове, отчего тот потерял сознание и одновременно выстрелил из пистолета в воздух. Потом то же самое проделал с сержантом.

Немцы, слыша звук выстрела и шум падающего тела думали, что Кульков убивает пленных. Когда он хотел отвести в коридор третьего пленного, тот сознался, что он майор. Кульков вернул ему монокль. Тот быстро надел его с первой попытке и сказал:

«Он отличает меня от такого козла, как ты!»

У Кулькова не осталось сомнений, что перед ним немецкий офицер.

Тем временем на берегу реки немцы убивают Киряченко, а Маша бросается в воду и плывет к своим. Немцы пытаются догнать ее на лодке.

Неожиданно лодка натыкается на подводный мост, и немцы решают вернуться, рассказать о нем. Но тут из-под воды выскакивают строители моста и убивают их. Интересно, чем они дышали под водой?

Машу доставляют в штаб и читают на ошейнике ее имя и то, что она из 14-го парашютного батальона. Овчарка бросается к двери и даже пытается зубами открыть засов. Остается загадкой — как на основе этого командование узнает о том, что в подвале фабрике блокированы люди? Наверное, Маша напечатала лапами на печатной машинке соответствующий рапорт, но это осталось за кадром.

В подвале в ходе общения Кульков и майор приходят к выводу, что они считают друг друга покойниками. Майор уверен, что русские сюда не придут, а Кульков заверил его, что в случае появления немцев, они с Лизой их всех расстреляют. В связи с этим они решают обменяться данными о наступлениях своих войск. Кульков сообщает о подводном мосте, а майора о том, что немецкие войска сосредоточены в районе Старицы.

Так как в подвале они находятся уже двое суток, Кульков начинает засыпать, а раненая Лиза не может встать. Но тут на их сторону переходит немецкий шахтер, который возмущен тем, что майор не сознался раньше и не спас жизни двум своим подчиненным, — он ведь не знал, что на самом деле Кульков их не убивал. Шахтер сообщает о том, что для немецкого наступления будет использован новый тип барж, способных ходить по мелководью. Кульков дает ему винтовку и приказывает ему охранять других немцев, при этом не оборачиваться. А сам садится за его спиной.

Тут вход в подвал начинают откапывать сверху. Оттуда слышны голоса на немецком языке (это единственный раз, когда в фильме говорят на немецком). Одновременно слышны звуки боя, и Кульков сообщает, что это советские войска перешли в наступление по подводному мосту у Лубовино.

Майор на это отвечает, что немецкие войска нанесут контрудар из села Новорожское и, таким образом, проговаривается. Майор кричит:

«Братья-немцы, здесь русский!»

Он бросается к месту откапывания, но Кульков его убивает. Первым в откопанном проеме появляется Маша, а затем советский офицер. Оказывается, для откапывания использовали пленных немцев, а Лубовино уже освобождено. Кульков сообщает полученную от майора информацию. Выясняется, что шахтеру он дал незаряженную винтовку. Уносят раненую Лизу, которая целует Кулькова. После этого он падает в изнеможении, но позади него уже были развернуты носилки.

Фильм «Контратака» был снят по пьесе «Победа» советских авторов Михаила Рудермана и Ильи Вершинина. Там действие тоже происходит во время войны СССР с Третьим рейхом. При этом написана она была в 1937 году. Дело в том, что, согласно тогдашним идеологическим установкам, будущая война с фашистской Германией должна была быть молниеносной, на чужой территории, а немецкий пролетариат должен был перейти на сторону Красной армии. Для подготовки трудящихся к этой войне снимались такие фильмы, как «Если завтра война» и «Эскадрилья №5», писались такие пьесы, как «Большой день» и «Наше гостеприимство». К ним же относится и пьеса «Победа».

Никакого подводного моста в ней нет, а все действие происходит в подвале, но он находится в Германии, куда в ходе контрнаступления пришла Красная армия. Заваленными в подвале оказались шесть пленных немецких солдат, среди которых скрывается офицер, батрачка-немка Эмма, красный командир Кульков и красноармеец Карл Киряченко. Последний объясняет, что «назван так в честь двух самых лучших немцев на свете — Маркса и Либкнехта».

В результате умелой агитации советских бойцов Эмма захотела вступить в компартию, а немецкие солдаты, после того как убили своего офицера, — добровольцами в Красную армию. В СССР пьеса была раскритикована за нереалистичность сюжета и шла только несколько раз в одном театре. В США она долгое время шла на Бродвее, а затем была экранизирована.

Как Голливуд своих советских партизан превратил в антисоветских

Кроме семи художественных фильмов, воспевающих борьбу СССР с нацистами, были сняты и два документальных. В 1942 году вышел 45-минутный «Наш русский фронт», а в следующем году — двухчасовой документальный фильм «Битва за Россию». Причем снят он был на киностудии министерства обороны США.

В нем рассказывается и история России, а для этого в него включены кадры из советских художественных фильмов «Александр Невский» и «Петр Первый». В основном фильм состоял из советских документальных съемок, убедительно доказывающих, что СССР — лучшая страна в мире.

Уже 15 августа 1942 года началась демонстрация в кинотеатрах США советского документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который получил новое название «Moscow strikes back» («Москва наносит ответный удар»). В 1943 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Общественность, называющая себя либеральной, любит клеймить фильмы, снятые во времена Сталина, как ничем не прикрытую предвзятую пропаганду. Однако они эталон объективности и реалистичности, по сравнению с теми фильмами, которые американцы сняли во время войны про Россию. Например, в советских фильмах того времени есть и предатели, и пособники нацистов. Во всех семи американских фильмах нет не только их, но даже людей с меньшими недостатками — лентяев, трусов, пьяниц. В них абсолютно все граждане СССР — люди без недостатков.

Однако 5 марта 1946 года прозвучала речь Черчилля и началась холодная война. Соответственно, в «самой свободной стране мира» сняли с проката все позитивные фильмы об СССР.

Три фильма — «Миссия в Москву», «Северная звезда» и «Песнь о России» — были признаны коммунистической пропагандой. Участвующие в их создании предстали перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Многие были изгнаны из Голливуда. Роберт Тейлор публично отрекся от своей главной роли в фильме «Песнь о России», заявив, что его заставили сниматься, так как у него был контракт с киностудией.

Как и в предыдущий раз, когда точка зрения в изображении нашей страны менялась на 180 градусов, Голливуд взял двухгодичную паузу. В 1946 и 1947 годах фильмы о России не снимались, а в 1948 году был снят фильм «Шантаж» — про советских шпионов, и, как говорил один президент, «процесс пошел».

Всего до 1991 года сняли 130 фильмов о России. Были среди них и экранизации русской классики, и каким-то чудом снятый в 1966 году фильм «Русские идут! Русские идут!», где советские военные моряки показаны нормальными людьми. Но в основном граждане СССР в американских фильмах того периода — это шпионы и диверсанты.

В СССР про США тогда было снято в 4,5 раза меньше художественных фильмов. Только в советском фильме «Одиночное плавание» наши морпехи воюют против американского подразделения, да и то оно вышло из подчинения своему командованию. Между тем Голливуд снял множество фильмов, где советские и американские солдаты воюют друг с другом. Есть даже несколько фильмов про советскую оккупацию США.

В 1956 году в Венгрии вспыхнул антикоммунистический мятеж, который теперь некоторые считают первой в мире «цветной революцией». Было решено поддержать мятежников и идеологически. Однако всем было ясно, что если снимать фильм про их несуществующие подвиги, то они за это время не только будут разбиты, но и позабыты, а фильм к моменту выхода будет неактуален.

Голливуд решил проблему просто. С полки достали лежащий там фильм «Северная звезда» заново его переозвучили, вырезали часть кадров, вставили новые документальные из Венгрии, дали фильму новое имя — «Бронированная атака». Теперь действие происходило не в СССР в 1941 году, а в Венгрии в 1956-м. Не советский летчик направлял свой самолет на немецкие танки, а венгерский — на советские. Не немецкие врачи брали кровь у советских детей, а советские — у венгерских. То, что в фильме везде на форме «советских оккупантов» находится свастика, посчитали мелочью — «пипл схавает».

Но он не схавал. После показа фильма по телевидению на него обрушилась лавина писем — многие американцы помнили, о чем был этот фильм, когда они смотрели его 13 лет назад.

США мгновенно меняют на 180 градусов свою позицию. В результате этого запрещают фильмы не только об СССР. Например, в 1943 году в Голливуде был снят фильм «Четники!» — о героической борьбе отрядов генерала Драголюба Михайловича, подчинявшемуся королевскому правительству Югославии в изгнании. Однако буквально через несколько месяцев США решили сотрудничать с лидером коммунистов Иосифом Броз Тито — его политическим противником. В связи с этим фильм запретили. Однако, когда в 60-е годы стали быстро восстанавливаться отношения Югославии с СССР, фильм начали демонстрировать снова.

Таким образом, видно, что во времена, о которых говорится в этой статье, Голливуд учил миллиарды людей во всем мире христианской морали, не являясь при этом моральной организацией. Сейчас он морали уже не учит — навязывает свою.

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