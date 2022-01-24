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Политолог Корнилов: Надвигающийся «карибский кризис 2.0» серьезнее прошлого
Политика
Политолог Корнилов: Надвигающийся «карибский кризис 2.0» серьезнее прошлого
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Никто в мире уже не скрывает, что отношения между Россией и США оказались на грани нового «карибского кризиса». Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Ранее в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон заявил, что новости о коронавирусе отвлекают внимание американцев от возможного конфликта между США и Россией из-за ситуации на Украине.

«В принципе, мы уже на пороге такого кризиса. Никто особо и не скрывает этого. Собственно, поэтому и ведутся все эти переговоры в Женеве и других частях света», — сообщил политолог.

Владимир Корнилов указал на то, что именно наша страна ставит в центр дискуссий.

«Фраза «карибский кризис» звучит все чаще, причем американские комментаторы, дипломаты, политики все время увязывают это с Украиной, а мы же с вами понимаем, что речь может идти и о той же Кубе, Венесуэле — о чем угодно. Мы ведем переговоры о том же, о чем пытались вести переговоры тогда, во времена Карибского кризиса — о том, чтобы обеспечить безопасность нашей страны: тогда — Советского Союза, сейчас — Российской Федерации», — пояснил собеседник ФАН.

Надвигающийся карибский кризис 2.0 серьезнее прошлого: историк Корнилов
Федеральное агентство новостей /

Он подчеркнул, что в наши дни подобный кризис между двумя державами может привести к более тяжелым последствиям, чем почти 60 лет назад.

«В конце концов речь может пойти о регионах, которые гораздо ближе к Америке, чем Украина. Когда этот самый ведущий упоминает Мексику, то, в общем-то, он вполне близок к истине. Наш мир приблизился к «карибскому кризису 2.0», причем гораздо более серьезному. Сейчас речь идет о вооружениях помощнее, чем существовали тогда в США и в Советском Союзе», — подытожил историк.

Ранее Владимир Корнилов в беседе с ФАН рассказала о том, как двойные стандарты США привели к вою на «вашингтонских болотах». По его словам, Америка втягивает другие страны в Североатлантический альянс, не интересуясь мнением граждан этих государств.

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