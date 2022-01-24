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Дочь Абрамовича восхитила подписчиков естественной красотой на фото без макияжа

Общество
Дочь Абрамовича восхитила подписчиков естественной красотой на фото без макияжа
instagram.com  /  @sofiaabramovich97

Москва, 24 января. Дочь бизнесмена Романа Абрамовича Софья продемонстрировала подписчикам, как выглядит без мейкапа. Поклонников привела в восхищение естественная красота девушки.

Софья Абрамович увлекается конным спортом и часто публикует на своей странице в Instagram фото с лошадьми. Однако на этот раз дочь миллиардера выложила серию снимков, на которых она позирует без макияжа. На них девушка предстала перед подписчиками в эффектном голубом лифе, подчеркивающем цвет глаз, и с крестом из сверкающих камней на груди.

«Клуб бесстыдных селфи», — подписала фотографии Абрамович.

Дочь Абрамовича восхитила подписчиков естественной красотой на фото без макияжа
Prt Scr instagram.com / @sofiaabramovich97

Подписчики дочери бизнесмена пришли в восторг от кадров, на которых она позирует без макияжа. Пользователи Instagram оставили множество комплиментов в комментариях, причем на разных языках.

«Ты действительно очаровательна, такая милая!»;

«Эстетическое удовольствие! Спасибо вам, Софья, что сохранили свою красоту»;

«Позитивное фото, приятно смотреть»;

«Милашка!» — написали восхищенные поклонники.

Напомним, в прошлом году внимание к Софье Абрамович было приковано, поскольку она обручилась со своим возлюбленным. Однако свадьба так и не состоялась — дочь бизнесмена разорвала помолвку.

Ранее Роман Абрамович получил португальское гражданство. Местные власти инициировали проверку законности выдачи гражданства миллиардеру.

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абрамович бизнесмен знаменитости
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