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Боевики обстреляли лагерь миротворцев ООН на севере Мали

Весь мир
Боевики обстреляли лагерь миротворцев ООН на севере Мали
un.org  /  Marco Dormino / UN Photo

Бамако, 24 января. Радикальные исламисты устроили минометный обстрел лагеря многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает издание Republic of Togo.

Инцидент произошел на севере республики, в районе города Менака. По предварительной информации боевики выпустили четыре снаряда по военному объекту, после чего скрылись. Никто из сотрудников Организации Объединенных Наций не пострадал.

«Согласно данным источника в МИНУСМА, жертв нет. Неизвестна и принадлежность нападавших, пока никто не взял на себя ответственность за инцидент», — отметили журналисты.

В Менаке расквартирован сводный отряд миротворцев из Того. Атака произошла через несколько часов после того, как при минометном обстреле военной базы в Гао, на юге Мали, погиб один французский военнослужащий 54-го артиллерийского полка и еще девять получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Боевики обстреляли лагерь миротворцев ООН на севере Мали
flickr.com / hdptcar

Речь идет о представителях операции «Бархан», которая действует в Сахаро-Сахельском регионе с 2014 года. Ее основная цель — борьба с группами радикальных исламистов на территории Буркина-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада. Однако с приходом бывшей метрополии активность боевиков только возросла.

Ранее командование правительственной армии Мали опубликовало доклад об успешном проведении нескольких антитеррористических мероприятий в центре республики. Африканские политические и военные аналитики уверены, что успехи бойцов FAMa связаны с развитием комплексного сотрудничества с Россией.

 

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