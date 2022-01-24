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Леонид Куравлев не навещал могилу жены на Троекуровском кладбище с 2014 года

Общество
Леонид Куравлев не навещал могилу жены на Троекуровском кладбище с 2014 года
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 24 января. Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев давно не бывал на могиле своей покойной супруги Нины. Артиста не видели у места последнего пристанища жены уже несколько лет.

Супруга Куравлева ушла из жизни в 2012 году. После смерти жены, с которой они прожили 52 года, актер начал вести затворнический образ жизни и практически перестал появляться на публике. По словам близких, артист очень тяжело переживал кончину спутницы жизни.

Нину Куравлеву похоронили на Троекуровском кладбище. Сейчас могила женщины выглядит неухоженной — она заросла травой и одуванчиками. Сотрудники кладбища рассказали, что о месте захоронения жены актера давно никто не заботится, передает «Вечерняя Москва». Раньше заключался договор, по которому осуществлялась уборка.

«В 2014 году последний раз оформлялся [договор]. То есть семь лет назад аж», — сообщила сотрудница кладбища в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Похоже, с того же времени Куравлев не навещал могилу жены. По словам работников Троекуровского кладбища, актера не видели там и 15 мая прошлого года — в день рождения его супруги. Примечательно, что на памятнике выбито имя и самого артиста, но пока без дат.

Леонид Куравлев не навещал могилу жены на Троекуровском кладбище с 2014 года
prt scr НТВ /

Напомним, в начале года 85-летний Леонид Куравлев попал в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Звезда отечественного кино постепенно идет на поправку.

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