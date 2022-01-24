Валерий Карпин посетил тренировку московского «Спартака» в Дубае

Дубай, 24 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приехал не тренировочное занятие «Спартака» на сборе в ОАЭ.

Валерий Карпин утром 24 января приехал на открытую тренировку «Спартака», игроки которого проводят первый зимний сбор в Дубае. В столице ОАЭ наставник встретился с футболистами национальной команды, задействованными для подготовки к стыковым матчам европейской квалификации ЧМ-2022. Первый из них состоится 24 марта на столичном стадионе «Лужники». Сборная России примет польскую национальную команду.

Накануне Карпин встретился в Дубае с пятью футболистами петербургского «Зенита». На мероприятии не присутствовал нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.