Системы ПВО ОАЭ перехватили запущенные йеменскими хуситами ракеты

Абу-Даби, 24 января. Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили и ликвидировали две баллистических ракеты, выпущенные по району Абу-Даби членами йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситами).

Осколки снарядов нашли в разных местах. Минобороны ОАЭ выразило готовность и дальше «противодействовать любым угрозам».

«В результате атаки никто не пострадал», — уточнили в оборонном ведомстве.

На прошлой неделе хуситы нанесли удар с беспилотника в районе нового аэропорта в Абу-Даби. В результате атаки взорвались цистерны с горючим у складов Национальной нефтяной компании, что привело к гибели трех человек. Йеменские повстанцы взяли на себя ответственность за атаки и назвали это местью ОАЭ за их участие в войне в Йемене на стороне правительства Мансура Хади.

Ранее командование Военно-морских сил США заявило о перехвате судна, шедшего из Ирана в Йемен с грузом удобрений. По версии американской разведки, удобрения могли использовать хуситы для изготовления взрывчатки.