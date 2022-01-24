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Бывший депутат Рады Мураев: британский МИД подставили «неглубокие в теме» люди

Политика
Бывший депутат Рады Мураев: британский МИД подставили «неглубокие в теме» люди
Pr Scr youtube.com

Киев, 24 января. МИД Великобритании подставили личности, которые были «неглубоко в теме». Именно они и передали ведомству документы, на которых строятся обвинения Лондона, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в интервью Channel 4.

Британские дипломаты ранее сообщили, что Москва якобы намерена назначить своего «пророссийского лидера» на Украине, в качестве которого может выступить Мураев, передает Радио Sputnik.

«Думаю, что кто-то подставил Министерство иностранных дел Великобритании. Кто-то неглубоко в теме подсунул эти бумаги. Но в любом случае, я либо дождусь все-таки опровержения, либо все-таки буду доказывать, наверное, свое право в суде, чтобы все понимали, чем руководствует Министерство иностранных дел Великобритании, тиражируя подобные фейки», — отметил политик.

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб ранее заявил, что попытка установить «марионеточный режим» на Украине обернется для России «серьезными последствиями».

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украина британия мураев
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