Зрелищный фестиваль Харрамплас прошел в испанской деревне Пиорналь

Традиционно в День святого Себастьяна в деревне Пиорналь проходит фестиваль под названием Харрамплас. Местные жители гоняют по улицам мифическое чудище и бросают в него репой.

Главный герой маскарада — Харрамплас — дьяволоподобный персонаж, похититель скота. Самый смелый из участников переодевается в костюм чудища и становится объектом всеобщего гнева. Посетители фестиваля считают своим долгом запустить в Харрампласа корнеплод репы и попасть в цель. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 любимый всеми праздник был отменен. Но в 2022-м на радость местным жителям мероприятие вернулось в Пиорналь.

«Возрождение этого фестиваля после пандемии казалось просто несбыточной мечтой. Да, мы волновались, что в этом году Харрамплас снова не состоится, но, когда нам объявили, что праздник все же будет, мы испытали очень сильные эмоции. Невозможно выразить эти эмоции», — поделилась участница фестиваля.

Праздник собирает тысячи зрителей, все они желают не только увидеть своими глазами Харрампласа, но и наказать его. Рогатому чудищу приходится несладко: сотни тяжелых снарядов попадают точно в цель, доставляя неудобство главному герою фестиваля.