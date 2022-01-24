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Певица МакSим отсудила у экс-супруга права на дочь

  /   Обновлено: 24 января 2022 10:40
Общество
Певица МакSим отсудила у экс-супруга права на дочь
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 24 января. Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) выиграла дело у бывшего мужа Алексея Луговцова, отсудив у него права на старшую дочь Александру. Решение вынес Жуковский городской суд.

Наследница певицы была зарегистрирована в квартире бывшего избранника. Звезда сцены обратилась в суд с просьбой изменить место жительство ребенка. Артистка хочет, чтобы по решению суда Александра проживала с ней.

«После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — приводит «СтарХит» слова представителя суда.

После развода мужчина не принимал участия в воспитании ребенка. К тому же особо не помогал девочке финансово. Отношения у бывших супругов постоянно меняются: то они ругаются, то мирятся. Сама исполнительница заметила, что ей удалось наладить отношения с первым мужем.

После неудачных браков певица, кажется, нашла свое счастье. Она влюблена, но имя избранника называть не стала, поскольку, как указала исполнительница, огласка может навредить его бизнесу.

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