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Водитель Lada Granta погиб в лобовом столкновении с фурой под Тверью

Происшествия
Водитель Lada Granta погиб в лобовом столкновении с фурой под Тверью
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Тверь, 24 января. Водитель скончался после ДТП под Тверью. Спасателям пришлось вырезать его из искореженной машины.

Смертельная авария произошла на 280 километре трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком городском округе. Водитель автомобиля «Лада» при движении в сторону Москвы не убедился в безопасности маневра, начал совершать обгон по встречной полосе и столкнулся с большегрузом «Даф» с полуприцепом.

Мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб от полученных травм в больнице. Инспекторы установили, что водитель грузовика был трезв. На месте ДТП работали сотрудники МЧС. Им пришлось вытаскивать водителя из покореженного автомобиля.

Ранее рейсовый автобус, протаранивший опору моста на трассе «Каспий» в Рязанской области, попал в другое ДТП за два часа до смертельной аварии

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