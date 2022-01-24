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24 января 13:07
13:03
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Боня рассказала о конфликтах с Александром Смерфитом
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«Этот день в истории». Что произошло 24 января, праздники, факты, люди

Общество

В 2018 году Генассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования. Право на обучение закреплено во Всеобщей декларации прав человека. По данным ООН, около 262 миллионов детей до сих пор не имеют возможности пойти в школу.

В 1984 году был выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. Рекламный ролик для новинки срежиссировал легендарный Ридли Скотт. Первоначальная стоимость компьютера составляла 2495 долларов.

Ровно 11 лет назад в международном терминале московского аэропорта «Домодедово» произошел взрыв. Устройство привел в действие террорист-смертник. Трагедия унесла жизни 37 российских и иностранных граждан, 172 человека получили травмы.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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