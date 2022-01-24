США в ожидании: что стоит за заявлением Германии о расширении НАТО на восток

Лидерам НАТО ни к чему рисковать, включая в блок страны постсоветского пространства с их нестабильными политическими системами. Украина, Грузия и Молдавия демонстрируют достаточно высокую неустойчивость своих систем. Такую позицию ФАН высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Не на повестке дня

Североатлантический альянс не может гарантировать, что не станет расширяться. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Global Look Press / Andreas Gora/dpa

Пока волноваться о включении новых государств в состав НАТО не стоит. По словам главы бундестага, на повестке военного блока на сегодняшний день нет вопроса о расширении на территорию Восточной Европы.

Высокая настойчивость

Как отметил Евгений Валяев, лидерам НАТО ни к чему рисковать, включая в блок страны постсоветского пространства с их нестабильными политическими системами. Украина, Грузия и Молдавия демонстрируют достаточно высокую неустойчивость своих систем, а это повышает риски при прогнозировании их развития. Нельзя не заметить, что Североатлантический альянс последовательно усиливает сотрудничество с Украиной и Грузией, ведь ранее у этих стран был статус членов — аспирантов НАТО, а сейчас они имеют статус партнеров расширенных возможностей. Это дает право Москве утверждать, что НАТО имеет перспективы расширения блока на восток Европы вплоть до российских границ.

«Все эти статусы нужны руководству Альянса для формирования орбиты стран, реальное членство в блоке которых по разным причинам невозможно. Натовцы получают в союзники лояльные государства, при этом им не предоставляют никаких гарантий о защите, которые имеют настоящие члены блока. С помощью такого статуса лидеры НАТО формально не переступали красные линии, но при этом проводили свою политику вблизи российских границ», — пояснил Евгений Валяев.

США в ожидании

И, заметил политолог, до нынешних переговоров России с США существовала негласная красная линия, которую признавали все стороны. Членство в блоке для Украины и Грузии — это нарушение красных линий. В первую очередь европейские лидеры понимали, что такой шаг создаст неблагоприятную обстановку в Европе и подтолкнет стороны в гонке вооружений. Тем более число военных учений, которые проводят члены НАТО с союзниками и Россия с союзниками, в последние годы постоянно растет.

Федеральное агентство новостей /

«Российская сторона стремится к тому, чтобы прописать все эти негласные красные линии на бумаге, закрепив их юридическим статусом. Для Запада такой шаг не очень интересен, так как на уступки должны идти в первую очередь они, а не российская сторона. Россия считает, что не должна идти на серьезные уступки, так как не она проводит экспансию, а считает сферой своих интересов исключительно постсоветское пространство. Россия предлагает Западу закрепить нынешний статус-кво на постсоветском пространстве, легитимизируя свои действия в Грузии и Украине», — добавил Евгений Валяев.

По его словам, если вспомнить позицию Виктории Нуланд, которая публиковала аналитику по России в предвыборных статьях в поддержку Джо Байдена, то она формулировала подход Запада к России как выжидательный. Запад, согласно такому подходу, должен дождаться, пока в России естественным образом сменятся элиты. И новый этап отношений начинать уже с новыми элитами. Соответственно, западные страны не будут идти на серьезные шаги и подписывать с Россией подобные соглашения.

«Позиция Германии в диалоге Москвы и Вашингтона очень важна. Берлин в состоянии скорректировать негативные последствия нынешних переговоров своим подходом, например, по «СП-2». «Северный поток — 2» всегда являлся в первую очередь политическим проектом, который должен еще сильнее связать Россию и Европу взаимными обязательствами. Обновленному Берлину несложно найти причины, чтобы заморозить «СП-2». Сложнее — сохранить проект, чтобы с его помощью не отпустить Москву в эксклюзивные объятия союзников из Китая, Ирана и Индии. Ангела Меркель в этом вопросе проявляла последовательность и не шла на разрыв отношений с Москвой. Нельзя исключать, что Олаф Шольц может изменить этот подход», — заключил Евгений Валяев.

Вопрос продвижения НАТО к российским границам стал актуальным, когда Киев несколько раз потребовал стать частью Альянса. Россия в декабре 2021 года направила США проекты договора о гарантиях безопасности. Один из его пунктов подразумевает отказ военного блока от расширения на восток и размещения сил на Украине.

Пока США тянут с ответом. Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов предупредил о последствиях такого поведения.