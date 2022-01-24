Жилой дом и баня сгорели ночью в Мордовии

Саранск, 24 января. Сотрудники МЧС России по Мордовии тушили ночью жилой дом и баню.

Жилой дом загорелся ночью в селе Парадеево в Ичалковском районе. Пожарные прибыли на место ЧП, когда огонь охватил уже все строение. С огнем они справились, но дом сгорел полностью. Еще один пожар произошел в деревне Старая Чекаевка Лямбирского района, там сгорела баня. Сейчас устанавливается причина пожаров. В результате возгораний никто не пострадал, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о пожаре в гаражном массиве в мордовском поселке Чамзинка. Сотрудникам МЧС России по Мордовии удалось локализовать очаг возгорания в одном из гаражей и уберечь от огня соседние объекты, однако самому гаражу и машине нанесен серьезный ущерб.