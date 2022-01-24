Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 11:36
11:35
Политика
Посол Пристайко сравнил отношение Берлина к Киеву с нацизмом на Украине во времена войны
11:33
Общество
Под Омском могут появиться город-аэроспутник и сибирский «Артек»
11:33
Происшествия
Неизвестные выбросили на помойку пакет с живыми шиншиллами под Ульяновском
11:32
Общество
Критик Махер указал на недостаток новой документалки о принцессе Диане
11:32
Экономика
Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в ипотеку в Москве
11:32
Весь мир
Индейский вождь Уилкаман обвинил армию Чили в геноциде мапуче
11:31
Политика
Захарова: посольство России на Украине продолжает работу
11:31
Общество
Краснодарским работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку
11:29
Общество
Египетский художник создал скульптуру трансформера из списанных деталей такси
11:28
Происшествия
Кондуктор автобуса в Екатеринбурге нахамил школьнице из-за семи рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жилой дом и баня сгорели ночью в Мордовии
Происшествия
Жилой дом и баня сгорели ночью в Мордовии
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Саранск, 24 января. Сотрудники МЧС России по Мордовии тушили ночью жилой дом и баню.

Жилой дом загорелся ночью в селе Парадеево в Ичалковском районе. Пожарные прибыли на место ЧП, когда огонь охватил уже все строение. С огнем они справились, но дом сгорел полностью. Еще один пожар произошел в деревне Старая Чекаевка Лямбирского района, там сгорела баня. Сейчас устанавливается причина пожаров. В результате возгораний никто не пострадал, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о пожаре в гаражном массиве в мордовском поселке Чамзинка. Сотрудникам МЧС России по Мордовии удалось локализовать очаг возгорания в одном из гаражей и уберечь от огня соседние объекты, однако самому гаражу и машине нанесен серьезный ущерб.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жилой дом и баня сгорели ночью в Мордовии
пожар мчс дом
Комментировать