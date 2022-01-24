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Посольство США в Минске: американцам следует избегать поездок в Россию

Политика
Посольство США в Минске: американцам следует избегать поездок в Россию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 24 января. Жителям Соединенных Штатов стоит проявлять бдительность из-за напряженности у украинских границ. Об этом заявил Госдепартамент США.

В воскресенье, 23 января, Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал список рекомендаций, которые касаются поездок за рубеж. В нем американцам было рекомендовано отказаться от посещения России. Причина — напряженность вдоль границ РФ, Украины и Белоруссии

«Посольство США напоминает гражданам США о необходимости проявлять повышенную осторожность и бдительность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Белоруссией», — говорится в документе.

Посольство США в Минске также призвало жителей Штатов воздержаться от демонстраций, а при наступлении чрезвычайной ситуации уехать из страны в безопасное место.

Выражают беспокойство по поводу отношений России и Украины Киев и западные страны. По мнению российской стороны, заявления об агрессивных действиях нужны для размещения военной техники НАТО у границ РФ.

Глава МИД РФ России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не выражала угрозы Украине и ее жителям. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам дипломатической деятельности прошлого года.

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украина сша белоруссия
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