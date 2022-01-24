Поиски утонувшей в Крещение под Петербургом женщины продолжат с помощью подводного аппарата

С понедельника, 24 января, спасатели ВОСВОД и волонтеры из московского отряда «ДобротворецЪ» возобновили поиск тела женщины, которая утонула в крещенскую ночь в реке Оредеж Ленинградской области.

С момента трагедии, когда мать двоих детей прыгнула в необорудованную купель и пропала, прошло уже четыре полных дня. Результатов пока нет. Как отметили представители ВОСВОД, река Оредеж отличается довольно быстрым течением — около трех километров в секунду, поэтому тело могло унести далеко.

Пресс-служба ВОСВОД России /

Как рассказал в беседе с ФАН глава аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев, поиски будут продолжены с помощью телеуправляемого подводного аппарата Rovbuilder. Он управляется с поверхности с помощью специальных джойстиков, оснащенных экранами для моментального анализа происходящего. Подводный аппарат позволит получить точную визуальную информацию о состоянии объектов в водной толще с возможностью видеозаписи для дальнейших обследований.

«Мы решили задействовать этот аппарат, потому что протяженность реки до плотины очень велика — 20 километров. Физически водолазу невозможно тщательно обследовать это расстояние. С аппаратом Rovbuilder поиски будут идти гораздо эффективнее. По опыту — в таких случаях утонувшие люди небыстро находятся. В данной ситуации стоит учесть, сколько времени уже прошло, но мы все равно не теряем надежду»», — объяснил Зуев.

vosvod.info / Пресс-служба Общероссийской общественной организации

Напомним, трагедия произошла вечером 19 января в поселке Выра Ленинградской области. 40-летняя женщина на глазах своих детей нырнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж и не вернулась. Свидетелям происшествия, которые сразу же ринулись на помощь, найти ее в проруби не удалось. Как объяснили спасатели, либо это было синкопальное утопление (смерть вследствие спазма сосудов), либо женщину просто снесло течением под лед.