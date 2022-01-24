Алена Хмельницкая после развода отказалась выходить замуж повторно

Москва, 24 января. Знаменитая актриса Алена Хмельницкая счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным. Однако после развода с режиссером Тиграном Кеосаяном она не хочет повторно выходить замуж.

Хмельницкая и Синюшин вместе уже восемь лет. Возлюбленные чувствуют себя прекрасно и без штампа в паспорте. Об этом говорит и актриса, и ее избранник. Хмельницкая объяснила отказ в замужестве бессмысленностью.

«Мы живем семьей с моим прекрасным Александром, который абсолютно мой муж, кроме штампа в паспорте. У меня опыт штампа в паспорте был единожды — тогда это было очень органично, потому что мы были молодые, ты начинаешь жизнь, и не стоял вопрос. Сейчас, если честно, не понимаю, для чего это нужно», — указала 51-летняя артистка в эфире программы «Секрет на миллион».

Она отметила, что штамп в паспорте мало что изменит, пишет Teleprogramma.pro. Актриса убеждена, что официальная регистрация отношений не сделает мужчину или женщину более ответственными, как многие думают.

Алена Хмельницкая была замужем за Тиграном Кеосаяном. Супруги прожили вместе более 20 лет. Как сообщила кинозвезда, она долго не решалась на разрыв отношений с режиссером.