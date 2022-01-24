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Минобороны РФ: эшелоны с боевой техникой ВВО направляются на учения в Белоруссию

Армия
Минобороны РФ: эшелоны с боевой техникой ВВО направляются на учения в Белоруссию
Невские Новости

Москва, 24 января. Эшелоны с боевой техникой, вооружением и личным составом войск Восточного военного округа (ВВО) продолжают передислокацию на территорию Белоруссии для участия в учениях сил реагирования Союзного государства.

В Амурской области завершена погрузка на железнодорожные платформы подразделения материально-технического обеспечения ВВО, сообщили в российском военном ведомстве. Репортаж о проводимых мероприятиях предоставлен телеканалом «Звезда».

«Военнослужащим ВВО… предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Белоруссии. Проверка пройдет в два этапа», — сказано в опубликованном сюжете.

Ранее в минобороны Белоруссии подтвердили прибытие в страну очередного эшелона эшелон с российскими военнослужащими и техникой. О переброске Министерством обороны РФ двух дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» на белорусские полигоны информировал телеканал «360».

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