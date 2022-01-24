Российские и сирийские военные летчики провели первое совместное патрулирование

Хмеймим, 24 января. Боевые самолеты Воздушно-космических сил РФ и сирийских ВВС осуществили первое совместное патрулирование воздушного пространства САР.

С российской стороны к полетам привлекались истребители Су-34 и Су-35, а также самолеты дальней радиолокационной разведки А-50. ВВС Сирии задействовали в вылетах истребители-перехватчики Миг-23 и Миг-29. Видеосюжет о патрулировании предоставлен телеканалом «Звезда».

«В ходе тренировки экипажи отработали учебные пуски ракет по воздушным целям и удар бомбами по наземным мишеням», — сообщается в опубликованном репортаже.

Российские пилоты поднимались в воздух с авиабазы Хмеймим, сирийские летчики – с двух аэродромов в окрестностях Дамаска.

Ранее аналитики Military Watch восхитились ударными возможностями и высокой маневренностью российских истребителей Су-34. О выполнении военнослужащими РФ и Турции совместного патрулирования на северо-востоке Сирии информировал телеканал «360».