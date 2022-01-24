Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 10:07
10:05
Происшествия
Жилой дом и баня сгорели ночью в Мордовии
10:05
Общество
Пермь попала в тройку городов с лучшими перспективами найти высокооплачиваемую работу
10:05
Происшествия
Автобоксы загорелись недалеко от АЗС в Ямальском районе
10:05
Происшествия
Вооруженные пистолетом злоумышленники угрожали сотруднику магазина в Мурино
10:05
Общество
Певица МакSим отсудила у экс-супруга права на дочь
10:03
Происшествия
Водитель Lada Granta погиб в лобовом столкновении с фурой под Тверью
09:59
Общество
Как бродячие собаки стали важнее детей, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:54
Политика
Посольство США в Минске: американцам следует избегать поездок в Россию
09:50
Общество
Алена Хмельницкая после развода отказалась выходить замуж повторно
09:50
Армия
Минобороны РФ: эшелоны с боевой техникой ВВО направляются на учения в Белоруссию
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские и сирийские военные летчики провели первое совместное патрулирование

Армия
Российские и сирийские военные летчики провели первое совместное патрулирование
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Хмеймим, 24 января. Боевые самолеты Воздушно-космических сил РФ и сирийских ВВС осуществили первое совместное патрулирование воздушного пространства САР.

С российской стороны к полетам привлекались истребители Су-34 и Су-35, а также самолеты дальней радиолокационной разведки А-50. ВВС Сирии задействовали в вылетах истребители-перехватчики Миг-23 и Миг-29. Видеосюжет о патрулировании предоставлен телеканалом «Звезда».

«В ходе тренировки экипажи отработали учебные пуски ракет по воздушным целям и удар бомбами по наземным мишеням», — сообщается в опубликованном репортаже.

Российские пилоты поднимались в воздух с авиабазы Хмеймим, сирийские летчики – с двух аэродромов в окрестностях Дамаска.

Ранее аналитики Military Watch восхитились ударными возможностями и высокой маневренностью российских истребителей Су-34. О выполнении военнослужащими РФ и Турции совместного патрулирования на северо-востоке Сирии информировал телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Российские и сирийские военные летчики провели первое совместное патрулирование
Сирия вкс рф патрулирование
Комментировать