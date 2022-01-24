В Благовещенске сотрудники МЧС спасли застрявшую ногой в горячей батареи школьницу

Благовещенск, 24 января. Десятилетняя девочка застряла ногой в горячей батарее. Спасатели освободили юную благовещенку, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда по Амурской области.

По информации ведомства, нога у школьницы опухла, и самостоятельно выбраться из ловушки девочка уже не смогла. Родители пострадавшей обратились за помощью в экстренную службу 112. На место прибыли спасатели, которые сначала облили ногу ребенка холодной водой и отключили отопление в квартире.

После этого специалисты, используя гидравлические инструменты, разжали тиски радиатора и освободили благовещенку. Медицинская помощь девочке не понадобилась.

Ранее в Североморске рука ребенка застряла в автомате с игрушками. Сотрудникам спасательных служб для освобождения мальчика пришлось разобрать сложную конструкцию.