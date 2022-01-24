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Спикер парламента Армении Симонян: Саркисян может забрать заявление об отставке

Политика
Спикер парламента Армении Симонян: Саркисян может забрать заявление об отставке
president.am  /  Аппарат Президента Республики Армения

Ереван, 24 января. Президент Армении Армен Саркисян может забрать заявление об уходе с поста в течение недели. Об этом сообщил спикер парламента республики Ален Симонян.

По информации парламента, по прошествии семи дней отставке лидер принимается в автоматическом порядке. За это время Саркисян имеет право передумать и отказаться от принятого решения.

Об уходе главы государства с занимаемого поста стало известно 23 января. Сообщение появилось на сайте Саркисяна. В тексте подчеркнуто, что роль президента не соответствовала его представлениям.

Армянский лидер добавил, что решение принято не «на эмоциях». Саркисян также поблагодарил жителей страны и аппарат главы государства за работу.

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Армения саркисян симонян
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