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Токаев отправил в отставку главу Бюро национальной статистики Казахстана Айдапкелова

  /   Обновлено: 24 января 2022 09:37
Политика
Токаев отправил в отставку главу Бюро национальной статистики Казахстана Айдапкелова
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 24 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отстранил от должности руководителя Бюро национальной статистики страны Нурболата Айдапкелова.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Токаев подписал соответствующее распоряжение. Айдапкелов возглавлял казахстанское ведомство с октября 2020 года.

«Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — отмечается в сообщении пресс-службы.

На прошлой неделе стало известно, что Токаев освободил племянника бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева от должности первого зампреда Комитета национальной безопасности. Самат Абиш является сыном брата экс-президента и занимал свой пост с 2015 года.

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Казахстан токаев айдапкелов
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