Кадыров призвал задержать «пособников террористов» Каляпина и Милашину

Грозный, 24 января. Член Совета по правам человека Игорь Каляпин и журналистка Елена Милашина являются террористами. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, призывая правоохранителей арестовать их.

По словам руководителя региона, Каляпин и Милашина зарабатывают на теме Чечни и ее жителей, разрабатывая различные сценарии и диктуя своим персонажам тексты и поведение.

«Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни упомянул Каляпина и Милашину на фоне ситуации с семьей члена Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева.

Кадыров ранее заявил, что халатность Янгулбаева обесценила все попытки властей Чечни по борьбе с терроризмом и их пособниками.