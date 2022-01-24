Марина Анисина трогательно поздравила дочь от Джигурды с днем рождения

Москва, 24 января. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина поздравила дочь от эпатажного актера Никиты Джигурды Эву-Владу с днем рождения.

Поздравление она опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда фигурного катания трогательно обратилась к наследнице, назвав ее богиней и пожелав ей счастья.

«С днем рождения, наша любимая богиня Эва-Влада! Удачи, много побед и главное — будь счастлива!» — написала 46-летняя Анисина.

Поздравительное сообщение она сопроводила коротким роликом, на котором ее дети танцуют. Как отметил портал Teleprogramma.pro, дочь спортсменки и артиста занимается теннисом.

Марина Анисина и Никита Джигурда, познакомившись на шоу «Танцы на льду», поженились в 2008 году. После почти десяти лет отношений пара развелась. Однако в прошлом году звезды объявили не просто о воссоединении, а о женитьбе.