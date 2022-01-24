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Депутат Нилов призвал расширить число получателей выплат по уходу за пожилыми

  /   Обновлено: 24 января 2022 09:31
Экономика
Депутат Нилов призвал расширить число получателей выплат по уходу за пожилыми
pixabay.com  /  truthseeker08

Москва, 24 января. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил увеличить выплаты по уходу за пожилыми пенсионерами до одного МРОТ, сообщает RT.

Парламентарий призвал предусмотреть ежемесячную компенсационную выплату в размере до одного МРОТ для граждан, ухаживающих за инвалидами I группы, престарелыми в возрасте старше 80 лет либо нуждающимся в уходе по заключению медицинского учреждения.

С июля 2008 года размер соответствующей выплаты составляет 1200 рублей. Нилов напомнил, что сумма компенсации не менялась на протяжении 13 лет. Он считает, что следует повысить денежное пособие по уходу за данными категориями граждан до уровня минимального размера оплаты труда. Кроме того, необходимо включить одиноко проживающих граждан старше 70 лет в перечень лиц, уход за которыми может осуществляться на условиях получения соответствующей выплаты.

В прошлом году правительство упростило оформление выплат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Россиянам больше не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию.

С 1 февраля выплаты для пенсионеров, которые отказались от набора социальных услуг (НСУ) в виде бесплатного получения лекарств, путевок в санаторий и т. п., должны вырасти на 8,4%, пишет «ФедералПресс».

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