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В Томске правоохранители спасли лежащего в сугробе мужчину в нижнем белье

Общество
В Томске правоохранители спасли лежащего в сугробе мужчину в нижнем белье
pixabay.com

Томск, 24 января. Полицейские помогли мужчине, который лежал в сугробе без сознания. Стражи порядка оказали местному жителю первую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Инцидент произошел 11 января в 10:00 по московскому времени на Новосибирской улице. Сотрудники правоохранительных органов заметили, что женщина сидела возле томича, который лежал на снегу под окнами жилого дома в нижнем белье.

Один из полицейских накрыл форменным бушлатом пострадавшего, чтобы уберечь его от обморожения. Далее стражи порядка оказали местному жителю первую помощь. Вскоре на место случившегося прибыла бригада скорой помощи и доставила мужчину в больницу. В настоящее время жизни гражданина ничего не угрожает.

Не так давно в Абакане правоохранители спасли мужчину, который уснул на полотне железной дороги. Пострадавшего вовремя доставили в больницу.

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