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Инстасамка пожаловалась, что боится делать очередную операцию на ягодицах

Шоу-бизнес
Инстасамка пожаловалась, что боится делать очередную операцию на ягодицах
instagram.com  /  @instasamka

Москва, 24 января. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что готовится к очередной операции на ягодицах. Знаменитость сильно переживает из-за предстоящего хирургического вмешательства.

Звезда сообщила поклонникам в Instagram Stories о новой трансформации своей внешности. При этом Инстасамка пожаловалась, что боится делать операцию на ягодицах из-за болевых ощущений.

«Это будет очень больно. Мне показали, где будут разрезы в [моих ягодицах], и я плачу каждый день», — поделилась блогер.

По словам Зотеевой, после операции ей много дней нельзя будет переворачиваться на спину. Пока рэп-исполнительница даже не знает, какого размера будут импланты в ее ягодицах.

«Те, что вставляют в грудь, маленькие, в ладони помещаются, а эти огромные, вроде», — цитирует Инстасамку «Газета.Ru».

Пока знаменитость отдыхает в Доминиканской Республике, но уже готовится к возвращению на родину. Блогер собирается поехать к хирургу сразу же после прилета в Москву. Зотеевой необходимо сдать анализы и провериться перед увеличением ягодиц. Сама операция, по словам рэп-исполнительницы, состоится через неделю или две.

Ранее общественники пожаловались на Инстасамку в прокуратуру. Неравнодушные граждане увидели в ее творчестве пропаганду разврата и проституции.

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знаменитости инстасамка зотеева
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