Иностранные инвесторы за неделю вложили больше 70 млн долларов в российский рынок

Москва, 24 января. Падение российского фондового рынка сделало его привлекательным для зарубежных инвесторов, желающих сыграть на восстановлении, пишет «Коммерсантъ».

Объем иностранных инвестиций составил 73 миллиона долларов за прошлую неделю. Такую оценку дает Bank of America в своем отчете. Это втрое выше, чем тот же показатель неделей ранее. Аналогичная тенденция прежде наблюдалась только в начале ноября прошлого года.

«Инвесторы оценили глубину коррекции российского рынка как избыточную и решили этим воспользоваться для покупки фундаментально интересных российских активов», — цитирует издание Владимира Цупрова, управляющего директора по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс».

Мосбиржа ранее опубликовала данные о доходности физических лиц, инвестирующих в фондовый рынок. Среднее значение составило 5,4%, что оказалось ниже ставки по депозитам.