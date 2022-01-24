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Войска ЦВО получат первую эскадрилью ударных вертолетов Ка-52 в 2022 году

Армия
Войска ЦВО получат первую эскадрилью ударных вертолетов Ка-52 в 2022 году
wikipedia.org  /  Роман Дергунов / CC BY-SA 4.0

Екатеринбург, 24 января. Первая партия ударных вертолетов Ка-52 будет поставлена на вооружение частей Центрального военного округа в 2022 году. Об этом заявил представителям СМИ командующий ЦВО Александр Лапин.

Новые винтокрылые машины усилят боевую мощь бригад армейской авиации ЦВО, дислоцированных в районе Урала, сообщил генерал-полковник Александр Лапин.

«Планируем получить эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52. Это будет первое подразделение в военном округе, имеющее на вооружении данный тип современных вертолетов», — рассказал командующий войсками ЦВО.

Ранее Лапин отметил, что в 2022 году Центральный военный округ получит свыше 1300 единиц новой и модернизированной боевой техники. О планах использования войск ЦВО для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций сообщал телеканал «360».

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цво вертолеты ка-52
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