Женщину и ребенка спасли из задымленного жилого дома в Оренбуржье

Оренбург, 24 января. Огонь охватил многоквартирный дом в поселке Тюльган. Помощь спасателей потребовалась двум людям, среди которых — малолетний. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел на улице Октябрьской. Прибывшие на вызов специалисты установили, что возгорание началось в одной из квартир на четвертом этаже. Дым из помещения распространился по всему зданию. При обследовании дома пожарные обнаружили перепуганную мать с ребенком. Женщину 1998 года и малыша 2020 года рождения эвакуировали.

Около 20 минут ушло на тушение пламени. Никто не пострадал. Дознаватели выясняют причину инцидента. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В Кузбассе спасли шесть человек при пожаре в многоквартирном доме, информирует А42. Огонь распространился на площади 12 квадратных метров.