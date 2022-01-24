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Торги Мосбиржи начались со снижения курсов доллара и евро

  /   Обновлено: 24 января 2022 09:19
Экономика
Торги Мосбиржи начались со снижения курсов доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 января. Начало торгов Мосбиржи в понедельник, 24 января, отмечено снижением курсов основных валют. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар на старте торговой сессии потерял 18,5 копейки относительно значений закрытия предыдущих торгов. Его курс установился на уровне 77,24 рубля. Евро также подешевел. Европейская валюта торговалась по 87,5 рубля, что 36,75 копейки ниже показателей закрытия пятничной сессии.

Доллар, евро и рубль являются наиболее рациональными валютами для хранения сбережений. При этом лучше всего разбивать сумму, храня ее в разных денежных единицах, рекомендует экономист Николай Переславский.

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