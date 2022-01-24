Злоумышленники лишили электроснабжения 30 домов в селе Чигири Благовещенского района

Благовещенск, 24 января. Бригаде «Амурских электрических сетей» пришлось дважды восстанавливать электроснабжение в селе Чигири Благовещенского района Амурской области.

Первый выезд специалисты совершили после повреждения злоумышленником нулевого провода воздушной ЛЭП. На выезде бригада специалистов обнаружила, что провод линии электропередач разрублен. Вскоре жители 30 домов по улице Любимой в Чигирях опять пожаловались на отсутствие электричества. На место прибыла полиция. Выяснилось, что на этот раз похищена часть провода ЛЭП, сообщает AmurInfo.

Ремонтная бригада для обеспечения жителей электричеством на время аварийно-восстановительных работ установила «времянку», а полиция приступила к поискам вандалов. За приведение в негодность объектов жизнеобеспечения им грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал о том, как без электроснабжения из-за аварии на подстанции остались жители Дзержинского района Волгограда. Причиной отключения электричества стал взрыв на подстанции «Пионерская», расположенной на улице Нильской.