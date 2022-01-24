Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 10:06
10:05
Происшествия
Жилой дом и баня сгорели ночью в Мордовии
10:05
Общество
Пермь попала в тройку городов с лучшими перспективами найти высокооплачиваемую работу
10:05
Происшествия
Автобоксы загорелись недалеко от АЗС в Ямальском районе
10:05
Происшествия
Вооруженные пистолетом злоумышленники угрожали сотруднику магазина в Мурино
10:05
Общество
Певица МакSим отсудила у экс-супруга права на дочь
10:03
Происшествия
Водитель Lada Granta погиб в лобовом столкновении с фурой под Тверью
09:59
Общество
Как бродячие собаки стали важнее детей, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:54
Политика
Посольство США в Минске: американцам следует избегать поездок в Россию
09:50
Общество
Алена Хмельницкая после развода отказалась выходить замуж повторно
09:50
Армия
Минобороны РФ: эшелоны с боевой техникой ВВО направляются на учения в Белоруссию
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Злоумышленники лишили электроснабжения 30 домов в селе Чигири Благовещенского района
Происшествия
Злоумышленники лишили электроснабжения 30 домов в селе Чигири Благовещенского района
пресс-служба администрации Краснодара  / 

Благовещенск, 24 января. Бригаде «Амурских электрических сетей» пришлось дважды восстанавливать электроснабжение в селе Чигири Благовещенского района Амурской области.

Первый выезд специалисты совершили после повреждения злоумышленником нулевого провода воздушной ЛЭП. На выезде бригада специалистов обнаружила, что провод линии электропередач разрублен. Вскоре жители 30 домов по улице Любимой в Чигирях опять пожаловались на отсутствие электричества. На место прибыла полиция. Выяснилось, что на этот раз похищена часть провода ЛЭП, сообщает AmurInfo.

Ремонтная бригада для обеспечения жителей электричеством на время аварийно-восстановительных работ установила «времянку», а полиция приступила к поискам вандалов. За приведение в негодность объектов жизнеобеспечения им грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал о том, как без электроснабжения из-за аварии на подстанции остались жители Дзержинского района Волгограда. Причиной отключения электричества стал взрыв на подстанции «Пионерская», расположенной на улице Нильской.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Злоумышленники лишили электроснабжения 30 домов в селе Чигири Благовещенского района
полиция лэп электроснабжение
Комментировать