Генерал Лапин рассказал о поступлении новой военной техники в войска ЦВО

Москва, 24 января. Новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники поступят в войска Центрального военного округа в 2022 году. Такое заявление сделал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Согласно планам, в войска Центрального военного округа поступит более 1300 единиц образцов техники. Боевая мощь объединения ВВС и ПВО округа будет усилена 17 единицами самолетов и вертолетов. Они также будут совершенствовать систему противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

Радиотехнические полки Поволжья и Сибири получат восемь единиц новых и модернизированных мобильных радиолокационных станций. Среди них РЛС «Каста 2-2», «Подлет-М», «Оборона».

Ранее сообщалось, что военным ЦВО дадут минные заградители «Земледелие». Новое вооружение, как считает глава центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, очень востребовано.