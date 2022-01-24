СКР начал проверку в отношении выгнавших ребенка голым на мороз родителей на Алтае

Барнаул, 24 января. Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку в отношении родителей, которые выгнали своего ребенка голым на мороз на Алтае. Об этом сообщили в региональном СУ Следкома РФ.

Ранее одна из жительниц Барнаула услышала на улице детский плач. Зайдя за ограду дома она увидела несовершеннолетнего, который стоял голым на сильном морозе. По словам мальчика, сотрудники органов опеки уже забирали детей из семьи, однако возвращали их обратно.

«В сети Интернет опубликовано видео, на котором запечатлен малолетний ребенок, стоящий без одежды на улице. По словам автора видео, такие методы воспитания родители применяют к мальчику неоднократно. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки», — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту избиения ученика школы в Выборге. Известно, что происшествие случилось возле общежития на Приморском шоссе.