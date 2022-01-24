Наркоторговцы из Кузбасса продавали запрещенные вещества за криптовалюту

Кемерово, 24 января. Пять наркоторговцев в Кузбассе получили уголовные сроки за производство и сбыт запрещенных веществ. Товар они реализовывали через Сеть, принимая к оплате криптовалюту.

Наркотики продавались на территории регионов Урала и Сибири. Лаборатория злоумышленников располагалась в дачном домике на территории Топкинского района Кузбасса. Там они не только производили наркотики, но и занимались фасовкой.

«Они фасовали запрещенные вещества и прятали в тайники, расположенные на территории Кузбасса, а также в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и Новом Уренгое. С целью сбыта синтетики организатор создал собственный интернет-магазин, клиенты которого приобретали запрещенные вещества за криптовалюту», — говорится на портале МВД-медиа.

Задержать преступников удалось осенью 2018 года. При себе у них было около трех килограммов готовых веществ и свыше 100 литров прекурсоров. Лидера группы приговорили к десяти годам шести месяцам тюрьмы, а четверо его подельников проведут в колонии строгого режима шесть, восемь, 13 и 15 лет.

Двух наркодилеров ранее удалось задержать в Тракторозаводском районе Волгограда. При себе у злоумышленников были найдены свертки с расфасованным порошкообразным содержимым, оказавшимся метадоном.