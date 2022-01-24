Актриса Валентина Талызина отпраздновала свое 87-летие на сцене театра Моссовета

Москва, 24 января. Актриса Валентина Талызина отпраздновала свой день рождения на сцене родного театра. В Моссовета прошел спектакль «Волки и овцы» с участием звезды.

Талызина давно мечтала сыграть своенравную и хитрую помещицу Меропу Давыдовну Мурзавецкую. Именно она стала инициатором постановки спектакля по пьесе Александра Островского. Дата спектакля — 22 января — была выбрана неслучайно. Именно в этот день народная артистка РСФСР отмечала 87-летие. Встречать день рождения на сцене — главный подарок для звезды театра и кино.

«Благодарю всех: моих друзей и коллег, которые собрались сегодня и играли для вас. Мы очень волновались! Но как видите, под руководством нашего капитана корабля сквозь льды, шторм, пески мы прошли и дошли до конца. Мой день рождения — это так просто. А вот то, что мы премьеру сыграли — это гениально», — заявила артистка в финале под овации зала.

Осенью прошлого года разгорелся скандал в Театре имени Моссовета. Талызина, комментируя уход актера Виктора Сухорукова из театра, заявила, что руководство, испугавшись череды увольнений, начало прислушиваться к актерам.