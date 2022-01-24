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Девушка попала под колеса автомобиля в Барнауле

Происшествия
Девушка попала под колеса автомобиля в Барнауле
pixabay.com

Барнаул, 24 января. Автомобиль Nissan Note совершил наезд на 22-летнюю девушке в Барнауле, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 06:50 по московскому времени на улице Панфиловцев недалеко от дома номер восемь. За рулем иномарки находилась женщина.

От госпитализации пострадавшая отказалась. Медики оказали ей помощь на месте происшествия и отпустили домой, сказали в Госавтоинспекции. Правоохранительные органы проводят служебную проверку в связи с ДТП, выясняются обстоятельства инцидента.

Вечером 23 января в северо-восточной части МКАД произошла массовая авария, из-за которой на дороге образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, участниками ДТП стали семь автомобилей, в том числе три большегруза.

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