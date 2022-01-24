Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Тюменью

Тюмень, 24 января. Пожар вспыхнул в частном деревянном доме в Ишимском районе Тюменской области. На месте пепелища спасатели обнаружили тела двух пожилых мужчин, сообщили в региональном управлении МЧС.

Трагедия произошла в деревне Большеудалово в ночь на понедельник. По приезде на место происшествия пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших — мужчин 1966 и 1959 годов рождения. Специалистам уже удалось установить личности жертв.

Одна из вероятных причин пожара — неосторожность при курении. Все детали и обстоятельства происшествия предстоит установить уполномоченным органам.

На днях все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Информации о пострадавших не поступало.