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Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Тюменью

  /   Обновлено: 24 января 2022 08:53
Происшествия
Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Тюменью
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Тюмень, 24 января. Пожар вспыхнул в частном деревянном доме в Ишимском районе Тюменской области. На месте пепелища спасатели обнаружили тела двух пожилых мужчин, сообщили в региональном управлении МЧС.

Трагедия произошла в деревне Большеудалово в ночь на понедельник. По приезде на место происшествия пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших — мужчин 1966 и 1959 годов рождения. Специалистам уже удалось установить личности жертв.

Одна из вероятных причин пожара — неосторожность при курении. Все детали и обстоятельства происшествия предстоит установить уполномоченным органам.

На днях все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Информации о пострадавших не поступало.

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пожар мчс смерть тюменская область
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