Зрители гневно высказались о шоу «Две звезды» из-за «скрипучего» голоса Бадоевой

Москва, 24 января. Интернет-пользователи раскритиковали шоу «Две звезды. Отцы и дети» из-за ведущей Жанны Бадоевой. Они считают, что ей не стоит вести эту программу.

Жанна Бадоева получила известность благодаря шоу «Орел и решка». После ухода из программы о путешествиях журналистка взялась за проект Первого канала «Жизнь других». Затем ее пригласили на роль ведущей в шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Интернет-пользователи, увидев новый выпуск шоу, были встревожены. Они с грустью отметили, что Бадоева не справляется с ролью ведущей в этой программе. Она, в частности, некорректно задает вопросы участникам проекта.

«Непонятна политика телевидения. Зачем они насилуют своих зрителей ведущими, которые вызывают отвращение?»; «Мало того, что голос, мягко говоря, скрипучий, с подвизгиванием, но ведь и манера задавать вопросы не совсем этичная, смех невпопад»; «Голос как с прищепкой на носу, раздражает», — гневно написали комментаторы.

Интересно, что не только зрители резко высказываются о Бадоевой, но и коллеги. Актер Станислав Садальский после просмотра новогодних шоу, в котором участвовала звезда, признался, что от ее голоса у него «кровь из ушей пошла».