Лабрадор спас тонущего в реке олененка и стал героем соцсети TikTok

Москва, 24 января. Видео с черным лабрадором, бросившимся в воду для спасения олененка, набирает популярность в соцсетях. Всего за пять дней оно набрало свыше 12 млн просмотров.

Автором ролика стал пользовать TikTok по имени Лоусон Филдер. На кадрах видео показано, как черная собака выходит из кустов на противоположном берегу реки. Затем питомец пересекает водную преграду, неся в зубах маленького олененка и приносит своему хозяину. Спасенное дикое животное в это время издает жалобные звуки.

«Чья-нибудь еще собака поступает таким же образом?» — поинтересовался владелец лабрадора.

Многие пользователи пришли в восторг от поступка собаки и назвали ее настоящим четвероногим героем. Однако нашлись и те, кто предположил, что пес мог напасть на олененка еще на другом берегу реки.

«Собаки умнее людей. Если бы собака хотела причинить олененку вред, она бы его причинила. Но она едва держала бедное животное», — отметил один из комментаторов.

«Удивительная собака. Каков герой!» — отметил другой.

«Не хочу портить настроение. Но можем ли мы быть уверены, что олененок был в воде, когда собака схватила его? Он мог прятаться в кустах и ждать, пока вернется его мать», — предположил пользователь.

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