Актер Валерий Николаев почти год скрывал рождение сына

Москва, 24 января. Актер театра и кино Валерий Николаев поделился радостной новостью: он стал отцом. Однако об этом артист рассказал спустя почти год после рождения наследника.

Николаев стал участником шоу «Танцы со звездами». Во время эфира он сделал сенсационное заявление. Оказалось, что актер стал отцом во второй раз.

«Меня дома ждет жена и семимесячный сын, — проговорился скрывавший рождение ребенка Валерий Николаев в эфире программы. — Так что на репетициях между нами с партнершей Сашей Акимовой летают искры, но после мы расходимся по домам».

Поклонники были удивлены подобному повороту событий. Артиста поздравили с пополнением в семье.

Валерий Николаев женился в четвертый раз в 2014 году. Его избранницей стала гимнастка Эльмира Земскова. О желании вновь стать отцом 56-летний актер говорил еще в 2015 году. Однако пара решила не спешить.

В начале года модель Эшли Грэм стала мамой. У звезды подиума родилась двойня. Радостным событием она поделилась с поклонниками в Stories в Instagram.