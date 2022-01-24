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Стая бездомных собак набросилась на восьмилетнего мальчика в Вилючинске

Происшествия
Стая бездомных собак набросилась на восьмилетнего мальчика в Вилючинске
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Вилючинск, 24 января. Восьмилетний ребенок заработал синяк после нападения стаи бродячих собак в Вилючинске. Следователи и прокуратура Камчатки организовали проверку.

По информации следствия, нападение бездомных собак произошло в дневное время 23 января. Животные набросились на мальчика около улицы Крашенинникова в Вилючинском городском округе. На помощь ребенку подоспел прохожий.

«По словам отца ребенка, у одного животного на ухе имелся чип. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, на ноге у мальчика имеется синяк», — уточнили в СКР по Камчатскому краю.

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после нападения бродячего пса на мальчика. Инцидент произошел в подмосковной Коломне. Четырехлетний ребенок заработал множество укусов и попал в челюстно-лицевое отделение детской больницы.

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