Стая бездомных собак набросилась на восьмилетнего мальчика в Вилючинске

Вилючинск, 24 января. Восьмилетний ребенок заработал синяк после нападения стаи бродячих собак в Вилючинске. Следователи и прокуратура Камчатки организовали проверку.

По информации следствия, нападение бездомных собак произошло в дневное время 23 января. Животные набросились на мальчика около улицы Крашенинникова в Вилючинском городском округе. На помощь ребенку подоспел прохожий.

«По словам отца ребенка, у одного животного на ухе имелся чип. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, на ноге у мальчика имеется синяк», — уточнили в СКР по Камчатскому краю.

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после нападения бродячего пса на мальчика. Инцидент произошел в подмосковной Коломне. Четырехлетний ребенок заработал множество укусов и попал в челюстно-лицевое отделение детской больницы.