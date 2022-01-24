Новая пассия Канье Уэста резко ответила поклонникам рэпера на обвинения в меркантильности

Москва, 24 января. Возлюбленная рэпера Канье Уэста актриса Джулия Фокс подверглась критике со стороны фанатов. Она прокомментировала недовольные комментарии в свой адрес.

Канье Уэст долгое время находился в браке с моделью Ким Кардашьян. После их развода он начал встречаться с малоизвестной актрисой. Ревностные фанаты принялись критиковать Фокс. По их словам, женщина согласилась на ухаживания известного рэпера только из-за его кошелька.

Джулия Фокс не стала терпеть нападки хейтеров. Она остро ответила им на гневные комментарии в подкасте Forbidden Fruits.

«Это забавно, потому что я получаю все это внимание к себе, но мне действительно плевать. Люди говорят: "О, ты это делаешь только ради славы, влияния, денег". Дорогуши, давайте будем честными, я встречалась с миллиардерами всю свою взрослую жизнь», — констатировала звезда.

Фокс отметила, что ее мало интересуют слова фанатов по поводу личной жизни. Больше всего она прислушивается к мнению поклонников, если оно касается ее работы в кино.

После расставания Уэста с Кардашьян рэпер встречался с другими звездами. В конце года стало известно, что артист разорвал отношения с моделью Винетрией, с которой был вместе несколько месяцев.