Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 08:35
08:32
Шоу-бизнес
Зрители гневно высказались о шоу «Две звезды» из-за «скрипучего» голоса Бадоевой
08:31
Общество
Лабрадор спас тонущего в реке олененка и стал героем соцсети TikTok
08:25
Шоу-бизнес
Актер Валерий Николаев почти год скрывал рождение сына
08:23
Происшествия
Стая бездомных собак набросилась на восьмилетнего мальчика в Вилючинске
08:20
Шоу-бизнес
Новая пассия Канье Уэста резко ответила поклонникам рэпера на обвинения в меркантильности
08:16
Происшествия
Сотрудник СГК умер в реанимации после падения в яму с кипятком в Новосибирске
08:12
Происшествия
Около 12 тысяч человек остались без воды после коммунальной аварии в Орске
08:10
Армия
Более 50 БМП-2 с «Бережком» заступят на боевое дежурство в ЦВО
08:10
Шоу-бизнес
Братья Верники раскритиковали сына Королевой и Тарзана на шоу «Две звезды»
08:06
Происшествия
Заговор влюбленных и нож для скота: СК обнародовал детали тройного убийства в Омске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новая пассия Канье Уэста резко ответила поклонникам рэпера на обвинения в меркантильности

Шоу-бизнес
Новая пассия Канье Уэста резко ответила поклонникам рэпера на обвинения в меркантильности
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Москва, 24 января. Возлюбленная рэпера Канье Уэста актриса Джулия Фокс подверглась критике со стороны фанатов. Она прокомментировала недовольные комментарии в свой адрес. 

Канье Уэст долгое время находился в браке с моделью Ким Кардашьян. После их развода он начал встречаться с малоизвестной актрисой. Ревностные фанаты принялись критиковать Фокс. По их словам, женщина согласилась на ухаживания известного рэпера только из-за его кошелька.

Джулия Фокс не стала терпеть нападки хейтеров. Она остро ответила им на гневные комментарии в подкасте Forbidden Fruits.

«Это забавно, потому что я получаю все это внимание к себе, но мне действительно плевать. Люди говорят: "О, ты это делаешь только ради славы, влияния, денег". Дорогуши, давайте будем честными, я встречалась с миллиардерами всю свою взрослую жизнь», — констатировала звезда.

Фокс отметила, что ее мало интересуют слова фанатов по поводу личной жизни. Больше всего она прислушивается к мнению поклонников, если оно касается ее работы в кино.

После расставания Уэста с Кардашьян рэпер встречался с другими звездами. В конце года стало известно, что артист разорвал отношения с моделью Винетрией, с которой был вместе несколько месяцев.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Новая пассия Канье Уэста резко ответила поклонникам рэпера на обвинения в меркантильности
Канье Уэст отношения джулия фокс
Комментировать