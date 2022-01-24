Около 12 тысяч человек остались без воды после коммунальной аварии в Орске

Орск, 24 января. Подземный чугунный водопровод диаметром 700 мм был поврежден в городе Орске в ночь на 24 января. Бригада рабочих уже занимается устранением последствий коммунальной аварии.

В зону отключения водоснабжения попали сразу несколько улиц города. Без централизованной подачи воды остались около 12 тыс. горожан. Также водоснабжение отсутствует в детских садах № 122, 113, 106, 104, 98, школах № 22, 17 и в гимназии № 3.

Многоквартирные дома, находящиеся в зоне аварии, остались без горячей и холодной воды. Сейчас власти решают вопрос об организации ее подвоза особо нуждающимся.

Правительство Оренбургской области созвало экстренное совещание по факту произошедшего. На нем министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин проведет переговоры с коммунальными службами Орска для составления дальнейшего плана действий.

Ранее в Колпинском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Из-за прорыва теплосетей без горячей воды остались 25 жилых домов.