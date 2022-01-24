Более 50 БМП-2 с «Бережком» заступят на боевое дежурство в ЦВО

Москва, 24 января. Части Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье получат более 50 модернизированных БМП-2 с модулем «Бережок». Об этом сообщил командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Улучшенные БМП-2 отличаются более высокими боевыми качествами благодаря новому прицельному оборудованию и комплексу вооружения. Поставки ожидаются до конца текущего года.

«До конца текущего года партия из более чем пятидесяти модернизированных БМП-2, оснащенных боевым модулем "Бережок", поступит в войска военного округа в Поволжье», — сообщил Лапин в интервью РИА Новости.

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