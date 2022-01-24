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Более 50 БМП-2 с «Бережком» заступят на боевое дежурство в ЦВО

  /   Обновлено: 24 января 2022 08:10
Армия
Более 50 БМП-2 с «Бережком» заступят на боевое дежурство в ЦВО
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 24 января. Части Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье получат более 50 модернизированных БМП-2 с модулем «Бережок». Об этом сообщил командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Улучшенные БМП-2 отличаются более высокими боевыми качествами благодаря новому прицельному оборудованию и комплексу вооружения. Поставки ожидаются до конца текущего года.

«До конца текущего года партия из более чем пятидесяти модернизированных БМП-2, оснащенных боевым модулем "Бережок", поступит в войска военного округа в Поволжье», — сообщил Лапин в интервью РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия усилилась за счет поступления партии модернизированных танков Т-72Б3. Всего «Уралвагонзавод» улучшил более 30 машин.

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