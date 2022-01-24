Братья Верники раскритиковали сына Королевой и Тарзана на шоу «Две звезды»

Москва, 24 января. Ведущие Игорь и Вадим Верники раскритиковали сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Они не пришли в восторг от выступления знаменитостей.

Архип Глушко и Наташа Королева исполнили хит Димы Билана «Молния». Они попытались зажечь зал, но судьи, несмотря на бешеную энергетику исполнительницы «Маленькой страны», нашли изъяны в выступлении.

«Наташ, прости. Песня называется "Молния". Вы сами спровоцировали — "220 вольт", но у меня, когда я слушал, чуть меньше получилось. Дебет с кредитом не сошлись. У тебя энергия зашкаливала, а сыну есть, куда расти», — прокомментировало номер Вадим Верник.

Он поставил Королевой и Глушко четыре балла. Его поддержал брат Игорь, который в основном щедр на высокие оценки.

Накануне стала известно, что Наташа Королева попала в список невъездных артистов Литвы. Запрет на посещение прибалтийской республики действует до 2027 года. Артистка, комментируя инцидент, заявила, что подобное событие вызывает у нее чувство «испанского стыда».