Дом нападающего «Реала» Бензема ограбили во время матча чемпионата Испании против «Эльче»

Мадрид, 24 января. Преступники проникли в дом форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, пока в нем никого не было. Об этом пишет Marca со ссылкой на издание 20 minutos.

Информация о нанесенном материальном ущербе не разглашается. Дом футболиста находится в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. Отмечается, что это уже не первый случай. В 2019 году воры ограбили дом Бензема во время матча 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны».

Встреча против «Эльче» завершилась со счетом 2:2. По ходу матча футболисты «Реала» проигрывали 0:2, но смогли отыграться и свести игру к ничейному результату. В этой встрече Бензема не реализовал 11-метровый удар и досрочно покинул поле из-за полученной травмы.

Недавно «Реал» завоевал первый титул в этом году. В финальном матче Суперкубка Испании подопечные Карло Анчелотти переиграли мадридский «Атлетико» со счетом 2:0 и в 12-й раз стали обладателями трофея.