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Астролог Тиана Атлас предположила, что Андрей Малахов болен диабетом

Общество
Астролог Тиана Атлас предположила, что Андрей Малахов болен диабетом
instagram.com  /  @malakhov007

Москва, 24 января. Последнее время в СМИ часто появляется информация о вероятных заболеваниях телеведущего Андрея Малахова, который заметно прибавил в весе. Ситуацию прокомментировала астролог Тиана Атлас. Она предположила, что у звезды телевидения могут быть сахарный диабет и заражение крови.

По ее словам, Малахову еще с начала 2020 года необходимо было уделять особое внимание здоровью. Телеведущему нужно отдыхать, несмотря на плотный график, считает эксперт.

«С начала 2021 года, персонально для Малахова, на небе появилась такая конфигурация, которая трактует удар по его здоровью. Страдает от такого транзита знак Весы, а с точки зрения медицинской астрологии, это область поясницы, почек. Вполне возможно также, что у Андрея диабет или даже заражение крови», — пояснила астролог в интервью изданию «Дни.ру».

Она усомнилась, что в ближайшее время у Малахова произойдет резкое улучшение здоровья. Однако есть все возможности справиться с любыми заболеваниями. По словам специалиста, с сентября у журналиста будет хороший аспект, способствующий исцелению.

Уже несколько месяцев не утихают слухи о болезни Андрея Малахова. Сам ведущий не комментирует сплетни. Зато на фоне сообщений о недуге он публикует селфи, подтверждая, что с ним все прекрасно.

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здоровье малахов болезнь
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