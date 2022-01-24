Японская «Тюнити симбун»: Россия сделала Охотское море «ядерным форпостом»

Токио, 24 января. Россия превратила Охотское море в «святыню ядерной стратегии» и сделала эту территорию своим форпостом. Об этом рассказал журналист японского издания «Тюнити симбун».

Автор материала отметил, что Москва предпринимает такие меры для защиты своих атомных подлодок с баллистическими ракетами от атаки врага. Российская сторона использует Охотское море в роли форпоста для недопущения подхода противника к морским границам.

«Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта "Борей" и две субмарины с крылатыми ракетами проекта "Ясень". Японию беспокоит то, что этот вопрос переплетается с проблемой "северных территорий"», — подчеркнул японский журналист.

Тем временем китайские аналитики Sohu предупредили Японию о серьезных последствиях в случае нападения на Курильские острова. Эксперты уверены, что Токио рискует потерять собственный архипелаг, если прибегнет к необдуманным действиям.