Черный вторник: маневр советских МиГов не оставил шанса 200 американским самолетам

Москва, 24 января. Советские пилоты смогли устроить американцам «черный четверг» и «черный вторник» практически в один момент. Это произошло во времена корейской войны.

В 1951 году Военно-воздушные силы США решили нанести бомбовый удар по северокорейскому аэродрому в Намси. Его практически достроили и должны были сдать в эксплуатацию. Налет на него планировали совершить с использованием 21 единицы B-29 Superfortress.

За полгода до этих событий советские истребители смогли сбить 14 американских самолетов, защищая своих союзников. Тогда этот день вошел в американскую историю как «черный четверг». После этого США долго приходили в себя и не поднимали в воздух большие группы бомбардировщиков. Позже они все-таки решили это сделать, но предварительно изменили тактику. По их предположению, военные должны были сделать что угодно, но не допустить столкновения с советскими МиГами.

Осенью медленные и уязвимые бомбардировщики взяли курс на Намси. Их прикрыли истребители F-86, F-80 и F-84. Всего в операции были задействованы 200 машин. Свои бомбардировщики американцы называли «суперкрепостями».

Однако последние не успели даже появиться на радарах, как советские солдаты смогли засечь истребители. В воздух подняли 44 из 56 находившихся на аэродромах Мяогоу и Аньдун самолетов, пишет дзен-канал «Русская армия. История».

МиГи обошли группу прикрытия и ударили по «суперкрепостям», даже не задев истребители. Достаточно слабые по дальности стрельбы пулеметы не смогли прицелиться в реактивный истребитель СССР, чем сразу же ему проиграли. В итоге военные уничтожили 12 американских бомбардировщиков и четыре истребителя прикрытия. Провальная операция США получила название «черный вторник».